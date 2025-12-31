共軍演習期間台灣各大港口船隻可進出，未被中國海警封鎖

Taiwan FactCheck Center

網傳「中國海警封鎖基隆、台南、高雄、花蓮港口」？

演習可能影響交通路線，但船隻可正常進出港口，並未被封鎖

解放軍東部戰區29日舉行「正義使命-2025」軍演，中國官媒《環球時報》當日報導將抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮4港口；有台灣媒體報導直接引述中國官媒說法。經查，中共軍演期間，台灣各大港口航運正常，沒有被封鎖。



一、海巡署副署長謝慶欽29日晚間在記者會表示，中國海警船貼近限制水域線上活動，海巡也有加派艦艇一對一對應、監控。



海巡署強調，中國海警船沒有靠近港口，海巡署也會確保航行安全。



二、交通部航港局30日受訪表示，部分船隻可能會因共軍演習區域，導致交通路線受到影響需繞道通行，但船隻都可進出、港口也沒有被封鎖。



三、查核記者檢視交通部航港局台灣海域船舶動態資訊系統及開源動態船隻網站MarineTraffic，都可見到基隆、台南、高雄、花蓮港口周圍均有船隻通行或入港，並未發現遭到封鎖的現象。



中國官媒《環球時報》誇大宣稱台灣4個港口遭到中國海警船封鎖，而台灣有媒體直接引述中國官媒說法，易引人誤解。

背景

中共解放軍東部戰區12月29日宣布在台灣海峽，及台灣本島周圍進行名為「正義使命-2025」環台軍演，30日在周遭5個海域和空域進行實彈演習。

中國官媒《環球時報》於12月29日下午2點發布「中國海警局聯合環球時報發布台島及附屬島嶼巡查主題海報『巡控』」，報導指出福建海警組織艦艇將在台灣周遭海域及馬祖、烏坵附近展開綜合執法巡查，並指出中國海警船將抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮4個方向港口碼頭。隨後，台灣媒體則引述《環球時報》內容進行報導。

網傳訊息擷圖

查核

查核點一：傳言說法是真的嗎？

29、30日中共軍演時，台灣4港口沒有被封鎖

（一）海巡署副署長謝慶欽29日晚間7點出席國防部臨時記者會（中央社 40分38秒）表示，29日海巡署掌握台灣周邊海域包括馬祖、金門烏坵及東沙，共有14艘中國海警船，在距離臨海基線24海浬貼著航線的限制水域中航行。海巡艦艇一對一對應，並航監控也進行對抗、強制驅離，還透過廣播、無線電、造浪、操船技巧等方式，逼迫中國海警船隻遠離。

謝慶欽強調，中國海警船沒有靠近港口，海巡署也會確保航行安全。

（二）交通部航港局12月30日受訪表示，因共軍演習範圍劃定，導致交通路線受到影響，部分船隻可能需繞道通行，但並未發生船隻無法進出、港口遭到封鎖的情形。航港局也有於官網公告水域航行警示訊息提醒船隻應避免通行。

（三）查核記者檢視交通部航港局台灣海域船舶動態資訊系統及開源動態船隻網站MarineTraffic，都可見基隆、台南、高雄、花蓮港口周圍的均有船隻通行或入港，並未發現遭到封鎖的現象。

交通部航港局台灣海域船舶動態資訊系統 畫面

查核點二：傳言在網路社群流傳狀況

查核中心觀察「中國海警在台灣周圍巡查、封鎖」相關傳言的傳播路徑。

多個中國官媒社群帳號（央視、日月譚天 、人民日報、大公中國），都僅發佈「福建海警將組織艦艇於台島周圍展開執法巡查、查證識別」，沒有提及「封鎖台灣港口」說法。有關「封鎖台灣4處港口」論述，僅有中國官媒《環球時報》報導，《兩岸頭條》及香港媒體《香港01》再引用環球時報內容；台灣媒體《聯合報》直接引述環球時報及使用中國海警官方宣傳圖片進行報導。

《中天新聞》於29日下午3點上傳一段台灣退役將領於政論節目分析的影片。該名退將指出，中共此次演習劃設範圍目的是要「封港」，讓台北、基隆、高雄及巴士海峽處的港口無法進出，達成封鎖。「新浪軍事」帳號隨後也擷取節目片段再轉發，傳播台北港、基隆港、高雄港等巴士海峽港口遭到封鎖的說法。

不過，「中國海警封鎖台灣港口」說法並未在台灣社群廣泛流傳，也有部分網友還質疑台灣媒體報導「封鎖港口」說法。

首圖來源：高雄市政府