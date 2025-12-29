共軍演習範圍劃入我領海 國防部：前線官兵面對威脅可採必要措施

國防部情次室次長謝日升中將表示，共軍在北部區域、西部馬公兩區域、南部區域、東部演訓區域範圍，演習劃設範圍都已經將我國12海浬劃在裡面。（圖／李智為攝）

解放軍東部戰區今（29日）起在台灣周邊海空域展開「正義使命-2025」軍演。國防部官員表示，共軍有5個演訓區域不只將鄰接區的24浬線劃設入內，也將屬於領海的12浬也劃進去；而國軍已針對共軍威脅態樣律定交戰規則、授權舉證，第一線官兵可採取適當必要措施。

針對中共演訓，國防部今召開臨時記者會說明，國防部情次室次長謝日升中將表示，共軍不只在南部演訓區跨過24浬鄰接區，一共有5個區域都有相同情形發生，包括共軍在北部區域、西部馬公兩區域、南部區域、東部演訓區域範圍，劃設範圍都已經將我國12海浬劃在裡面。

廣告 廣告

另外，謝日升說，中共3艘航母目前沒有參加此次針對性軍演，至於075級兩棲突擊艦，的確在台灣東南外海，國軍則會以聯合情監偵掌握，並以多元手段進行適切監控。

作計室次長連志威中將說，共軍各項活動，可能產生擦槍走火的的風險，國軍經常戰備時期突發狀況處置規定中，已針對共軍威脅態樣，律定交戰規則、授權舉證，賦予第一線的官兵，可以依照敵情威脅的態樣，採取適當的必要的措施。

連志威補充，依照聯合國憲章第51條規定，任何主權國家遭受外來武裝攻擊的時候，擁有採取武力進行自我防衛的固有權力。因此我軍針對戰略層級、作戰層級、戰術層級各項應對措施，有各種可以採取的相應作為，包含告警、通報、驅離甚至並航監控、追監，都是第一線部隊跟戰略單位，依據敵情威脅程度，可以採取適時應對。

連志威表示，在授權舉證中，三軍部隊由海軍艦隊指揮部、空軍作戰指揮部、各戰區管制三軍戰備部隊，指揮官會全面運用共同圖像，掌握海空狀態，指導部隊作適切作為，採取必要回應。

共軍演訓涵蓋國際航線 謝日升：將影響周遭國際航班

針對中共火箭軍動態，謝日升回應，火箭軍當然也是嚴密監控項目，並努力地觀察與掌握，但細節部分涉及情蒐內容，不便對外說明。至於共軍此次演訓，是否會產生對台灣封控的效果；他則表示，中共除了將領海12浬線劃設入內，演訓區域也涵蓋多條國際航線，這些舉動的確會影響台灣周遭的國際航班，而演訓區內的商船也會被影響。



回到原文

更多鏡報報導

中共突環台軍演 賴清德：和平一定要靠實力才能獲得

共軍演習逼近台灣本島！首度緊貼我領海基線、壓制東部基地

中國解放軍鎖台軍演 卓榮泰：認為中國善意的幻想終將破滅