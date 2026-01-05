共軍演習美軍未公布協防台灣影像，網傳航艦及戰機影片為虛構

網傳「中共軍演後，美軍發布『航艦群與戰機協防台灣』影片」？

影片出現的航艦與戰機都是虛構畫面，美軍也未公布影像

查核記者：許雲凱、邱劭安

責任編輯：陳培煌

中共解放軍2025年12月29-31日「正義使命-2025」環台軍演甫結束，社群流傳影片宣稱，美軍於中共軍演後立即發布影片，畫面可見航空母艦及戰機協防台灣。經查，美國軍方沒有發布相關影像，網傳影片出現的航艦與戰機都是虛構畫面。



一、網傳影片出現美國航艦「福特號」與「雷根號」，經查證前者目前在加勒比海值勤，後者在美國海軍基地維修，近期不可能來到台海周邊。



二、軍事專家指出，網傳影片出現的戰鬥機是F/A-18/F「超級大黃蜂」，為美國主力艦載機，但尾翼卻沒有漆上隊徽與編號，與現實不符、並非真實畫面，研判可能擷取自戰爭電玩畫面或其他來源。



三、瀏覽美國國防部、海軍、空軍、美軍艦隊司令部、海軍第七艦隊、美軍軍聞網站DVIDS的官網及社群帳號，均未見美軍有於中共軍演後發布協防台灣的影片。



四、國防部12月29日記者會表示，台海周圍國際航道的確有其他國家軍機活動，不便說明國籍與飛航原因。



網傳影片出現的航艦與戰機都是虛構畫面，美軍於中共軍演後也未發布協防台灣的影片。因此，為「錯誤」訊息。

背景

中共解放軍在2025年12月29日至31日，在台海周邊實施「正義使命-2025」軍演。

軍演甫結束後，社群平台流傳影片並搭配文字宣稱「共軍演習剛結束，美軍立即發布影片」，影片畫面顯示美國「福特號」與「雷根號」航空母艦群，空中亦可見多架戰鬥機，畫面上並標示台東、高雄、台中及台北等地名，顯示美軍在共軍軍演期間協防台灣。

查核

查核點：網傳影片是真的嗎？

影片出現的航艦與戰機，都是虛構畫面

網傳影片出現美國航艦「福特號」與「雷根號」，經查證前者目前在加勒比海值勤，後者在美國海軍基地維修，近期不可能來到台海周邊。影片中出現多架戰機，但缺乏隊徽等塗裝，與現實美軍不符。可以確認網傳航艦、戰機畫面均為虛構。

美國南方司令部2025年11月16日發布新聞，指出「福特號」（USS Gerald R. Ford-CVN 78）航艦打擊群進入加勒比海執行任務，1月1日美國海軍艦隊司令部社群又發布「福特號」值勤與補給照片，也明確表示「福特號」仍在加勒比海。美軍媒體《星條旗報》去年4月2號報導，「雷根號」（USS Ronald Reagan-CVN 76）已進入華盛頓州的海軍基地，從3月開始進行長達17個月的維修，這段時間無法執行海上任務。另根據美軍影像發布系統DVIDS於12月30日公布的照片，可證實「雷根號」仍在基地維修，沒有出海執勤。

網傳影片顯示美國航艦出現在台海周邊，經查證都是虛構畫面

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌指出，網傳影片出現的戰鬥機是F/A-18/F「超級大黃蜂」，為美國主力艦載機，但尾翼卻沒有漆上隊徽與編號，這點與現實美軍不符（參考1、2），顯然並非真實畫面，研判可能擷取自戰爭電玩畫面或其他來源。

網傳影片美軍戰機尾翼均無隊徽與編號，並非真實畫面

美國軍方官網及社群，並未發布網傳影片

瀏覽美國國防部（官網、X、Facebook、YouTube）、海軍（官網、X、Facebook）、空軍（官網、X、Facebook）、美軍艦隊司令部（官網、X、Facebook）、海軍第七艦隊（官網、X、Facebook）、美軍所屬的軍聞網站DVIDS（官網、X、Facebook），上述美軍的網站及社群帳號，均未找到傳言所稱的美軍影片。

國防部記者會承認有他國軍機於台海周圍活動，但不便說明國籍與航行原因

國防部12月29日舉行記者會，有媒體轉述臉書粉專說法，指美國有神秘軍機飛抵台灣附近，甚至透過廣播宣告行使國際航空航行權；與會的國防部情次室次長謝日升中將對此表示，台海周邊本就屬於國際航道，「當然會有他國軍機在附近活動」，但具體是哪一個國家、通行目的為何，基於相關考量，無法對外說明。