共軍演習落彈區近24浬線 淡水漁民照常出海 不影響近海作業

國防部今（30）日指出，共軍自上午9時起，在福建地區動用遠程火力部隊，針對北部目標區實施實彈射擊，落彈區分布於我方24浬線周邊。對此，淡水區漁會表示，當地漁民多從事近海作業，活動範圍在12海浬內，目前未受軍演影響，出海與捕撈情形一切如常。

淡水區漁會總幹事吳永寬受訪時直言，這次大陸軍演「對淡水漁民影響不大」，主要原因在於漁民作業範圍以近海為主，「我們都在近海，12海里以內，就是經濟航域，基本上都沒有問題。」

吳永寬指出，目前淡水漁民出海、捕魚狀況與平日無異，「跟平常一樣，沒有什麼特別的樣子，也沒有什麼感覺」，漁民該工作就工作、該上班就上班，並未因軍演而停擺。

他也坦言，對基層漁民而言，生計仍是首要考量，「沒上班就沒錢賺、沒有飯吃」，即使遇到突發狀況，也只能面對，「如果真的遇到了，也沒辦法逃啊」。

