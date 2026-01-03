共軍演習被迫留營！義務役男付錢讓女友住「跨年飯店」…慘收超大頂綠帽

生活中心／綜合報導

2025年關之際，中共圍台軍演，國軍全面戒備，義務役全面管制休假。（圖／記者邱榮吉攝影)

2025年年關之際，中共解放軍實施大規模圍台軍演，意外引發一場令人心碎的綠帽悲劇。一名正在服義務役的男網友上網抱怨，本來規劃要陪女友跨年，連飯店錢都已付清，卻因中共軍演被迫取消休假留營，沒想到自己省吃儉用存下來的開房錢，竟成了女友的出軌基金，在跨年夜帶其他男人爽睡，讓他崩潰大喊：「保家衛國到底為了什麼？」文章曝光引發熱議，網友們也狂酸：「你女友比中共還爛」。

原PO在社群平台Dcard發文，表示自己大學剛畢業，正在服4個月的義務役，因為跨年元旦有休假，特別訂了飯店要陪女友跨年，結果因為中共軍演，國軍提升警戒，義務役全面管制休假，被迫跨年留營。原PO為此向女友道歉，並大方表示飯店錢他全額支付，不想讓女友吃虧，也心疼對方要一個人跨年。

沒想到跨年後，原PO就收到女友朋友傳訊息告密，原來女友在社群平台發文抱怨軍演，說「只能怪自己沒有多交幾個男朋友」，還在跨年夜帶著其他男人去住免費飯店慶祝。真相曝光讓原PO心碎不已，直言「她拿我的錢、睡我訂的房、跟別人在床上慶祝跨年時，我才發現自己不只是被綠，簡直是這輩子最大的笑話」。

原PO表示，自己服義務役月薪只有6990元，幾個月省吃儉用訂飯店就是為了給女友驚喜，最後卻成了女友跟別人開房的贊助金，也讓他崩潰痛喊「保家衛國到底為了什麼？為了守護這種人？笑死」。

文章曝光後也在網路引發熱議，短短1天內回覆留言破千則，網友紛紛留言「中共幫你認清一個人」、「真的超爛，還好你沒有把爛人帶到2026」、「我覺得你這女友比中共還誇張，早就想找理由劈腿了吧」、「早就劈腿了，就差一個藉口」、「感謝包皇當你看清垃圾，剛好新年大掃除」、「這是你唯一一次需要謝謝中共的時候」。

