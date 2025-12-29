共軍演習跨入我領海 國防部：第一線官兵可採必要措施

國防部情次室次長謝日升。（圖／東森新聞）





解放軍東部戰區29日起在台灣周邊海空域展開「正義使命-2025」演訓。國防部表示，共軍劃設的5個演訓區域不僅將24浬鄰接區納入範圍，甚至把我方12海浬領海一併劃入。因應共軍近距離活動可能升高風險，國軍已針對威脅態樣完成交戰規則與授權矩陣律定，第一線官兵得依情況採取適當必要措施。

7區域納入領海

國防部說明，共軍演訓區並非只集中在南部，北部、西部馬公周邊兩處、南部與東部等方向皆出現相同情形，顯示演訓配置多點逼近。軍方強調，已透過聯合情監偵系統掌握共軍海空動態，並依戰備規定以多元手段嚴密監控，確保周邊態勢可控。

此外，情次室次長謝日升指出，目前掌握中共3艘航空母艦並未參加此次針對性軍演。不過，075級兩棲突擊艦確實出現在台灣東南外海，國軍已透過聯合情監偵系統全程掌握，並以多元手段進行適切監控。

謝日升也說明，截至29日下午3時，國軍掌握台灣周邊共軍海空兵力動態，海上部分包含共軍艦船14艘、海警船14艘，其中有4艘位於外離島周邊海域，另有兩棲攻擊艦兵力活動。空中方面，主、輔戰機與無人機合計89架次，其中67架次進入應變區。國防部再次強調，目前並未偵獲共軍航母參與本次軍演。

交戰規則已律定

國防部指出，共軍各項行動恐增加擦槍走火風險，國軍在經常戰備突發狀況處置規定內，已就不同威脅程度規劃相應作為。前線部隊可依敵情採取告警、通報、驅離，必要時也可進行併航監控、追監等應處。三軍指揮體系將運用共同圖像掌握海空狀態，適時指導部隊做出必要回應。

此外，國防部也提到，共軍演訓區域涵蓋多條國際航線，可能影響台灣周遭的國際航班起降與商船航行。關於火箭軍動態，亦列為嚴密監控項目，但基於情蒐與安全考量，細節不便對外說明。

