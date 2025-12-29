共軍演習逼近台灣本島！首度緊貼我領海基線、壓制東部基地

中共解放軍東部戰區今起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習。據解放軍所釋出的演習範圍，已緊貼我領海基線。（圖／翻攝自微博）

中共解放軍東部戰區今起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習。據解放軍所釋出的演習範圍，已緊貼我領海基線，和2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台時所發動的軍演相比，有明顯迫近；尤其東部演訓範圍更廣更近，更有壓制我國東部基地的意味。

中共解放軍東部戰區今日宣布，於台灣海峽、台灣本島北部、西南、東南以及以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」聯合作戰演練。

2022年8月，中共不滿裴洛西訪台，發動為時7日的「中國人民解放軍重要軍事演訓行動」，為近年中共首次對台發動環台軍演。去年則分別在5月、10月發動代號為「聯合利劍—2024A」、「聯合利劍—2024B」的環台軍演。

包含此次在內，中共從2022年至今共發動7次環台軍演，雖每次的軍演範圍都有所不同，但有逐次逼近、擴大的跡象，尤其此次共軍所劃設的演習範圍，首度緊貼我領海基線，國軍嚴陣以待。

國防部官員表示，共軍船艦在過去的環台演習中，便經常性地在24海浬處來回航行，但從未進入領海。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，共軍演練「外線立體懾阻」科目，將演習範圍劃設地更加細節，尤其在我國東部緊鄰領海基線處演習，更有壓制我軍佳山基地、石子山基地的用意。

蘇紫雲說，共軍藉由四面合圍，顛覆正面戰場，在我國東部也造成威脅，企圖環繞台灣，打擊可能援軍；不過這是中共的片面認知，能不能做到還是一回事，畢竟美軍也有所準備。



