共軍演習、我海委會緊吃？ 海巡署長：是公務行程、由管碧玲特支費支應

海巡署長張忠龍 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 共軍去年底舉行環台軍演，但演習尚未正式宣佈結束，海洋委員會主委管碧玲卻帶領高官在高級飯店辦惜別宴，當天有出席餐宴的海巡署長張忠龍今(5)日受訪表示，那是公務行程之一，餐費由管碧玲特支費支應，前一晚海巡署有評估，共軍海警船、軍艦在30日軍演當天6點鐘都已經離開台灣限制水域，所以，「就建議主委，我們的會議是可以照常進行的，沒有問題」。稍後，張忠龍接受賴士葆質詢時表示，餐費約7萬多。

海委會副主委、海巡署長張忠龍今日上午前往立法院財委會進行「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」，並於活動前受訪。

中國解放軍東部戰區去年12月29日早晨突宣告在台灣周邊舉行環台軍演，30日上午8時至下午6時，畫設5處實彈操演區；中共上月29日突襲宣布演習，隨後又公告30日實彈射擊。但海洋委員會主委管碧玲和海洋委員會政務副主任委員兼海巡署署長張忠龍等人卻在12月31日中午12時，前往高雄高級婚宴會館餐敘，直至下午2時才離開。挨批無視第一線海巡弟兄頂著監控中共軍艦、海警船的辛苦與危險，藍委批評「前方吃緊」，「後方緊吃」。管碧玲說未取消餐會，是為了替兩位對海巡有卓越貢獻的幹部舉辦惜別餐會，她願承擔責任。

對於當天中午是否有去餐宴，張忠龍今日上午受訪表示，「那是公務行程之一，我有參加」。

對於該時間點吃惜別宴是否妥當，張忠龍說，第一、管主委治軍一向嚴謹，非常體恤部署，第二、當天11月30日（應是12月）晚上9時30分，「我們經過整體評估，而且所有的海警船跟軍艦在30日軍演當天6點鐘都已經離開我們的限制水域，所以，我們在晚上的9點半，就建議主委，我們的會議是可以照常進行的，沒有問題。特別也要說明的，它在當天餐宴是公務行程一部分，當天並沒有很多媒體說的這一個飲宴、喝酒、唱歌之類的，這邊我要特別特別的聲明。」

張忠龍說，第三、海巡署是一個專業團隊，經過專業評估給主委最好的建議，事實上也證明他們所有的評估都是正確的。所有海警船在周邊海域的所有行動都是在他們跟國軍的掌控之中。

媒體詢問，為什麼是公務行程，是用公費買單嗎？張忠龍說，「這個餐宴是由主委的特支費來支應，這是符合政府相關規定，所以，媒體應該很清楚，也可以去查證這是沒有問題的。」

媒體也問，那時候宣布軍演結束了沒？張忠龍說，哪時候是12月30日時候，中國東海戰區它已經宣布已經取得成果，從111年開始到這次軍演，海巡署應對了7次的中共軍演，「我們是一個非常有紀律、非常有效率的、非常專業的部隊。所以也呼籲國人要相信海巡、相信國軍，我們有能力處理在我們周邊海域所有的軍事行動跟灰色襲擾」。

對於管碧玲是否應該請辭，張忠龍則沒有回應。

