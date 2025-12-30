共軍演習 李文忠：綠應察覺鄭麗文「親中派」與蔣萬安等「和中派」的差異

前退輔會副主委李文忠。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國解放軍發動圍台軍演，前退輔會副主委李文忠今(30)日表示， 同島一命，理應同仇敵愾。他欣見蔣萬安、江啓臣、黃國昌均公開譴責，遺憾地是鄭麗文還是痛批民進黨挑釁導致軍演，顛倒是非，這也許是中華民國派VS統派，或者說和中派VS傾中派的差異，可惜民進黨人還是只會攻防不想察覺其中的微妙。

李文忠表示，解放軍昨天圍台軍演，理由老生長談：「對台獨和外部干涉勢力的嚴重警告」，演習的項目主要是「要港要地封控、外線立體懾阻」，今天實彈射擊。

李文忠表示，就前者而言，封控我基隆港到高雄港5個港口，切斷我進出口、能源補給及外國軍援。值得注意地是，5操演區有3處劃進我領海12浬線，步步相逼，萬一擦槍走火十分危險。

李文忠表示，就後者而言，明顯是針對高市首相「台灣有事」發言及川普政府對台史上最大軍售金額的反彈，演習要項必然包括對抗日本自衛隊及美軍，即反介入/拒止。

李文忠表示，在政治上，同島一命，面對北京的侵凌，國人理應同仇敵愾。欣見蔣萬安、江啓臣、黃國昌均公開譴責，遺憾地是鄭麗文還是痛批民進黨挑釁導致軍演，顛倒是非及因果，這也許是中華民國派VS統派，或者說和中派VS傾中派的差異，可惜民進黨人還是只會攻防不想察覺其中的微妙。

李文忠表示，在軍事上，國防部已律定交戰規則，將第一撃的命令從部長下授到十大戰略單位主官，包括艦指部、空作部及各前線作戰區，堪稱務實。

李文忠表示，不夠務實地是，國軍仍採逐艦一對一監控，但一旦解放軍更大規模軍演艦艇數量遠超過我海軍及海巡時，如何因應呢？同樣地，開戰時面對飽和攻撃或混和攻勢，我們的劇本為何？

李文忠表示，更嚴重地是，政府高度重視社會靭性，但仍停留在紙上談兵的階段，至少距離及格還有很遠的路要走。戰時我們的關鍵設施防護，能源/電力/糧食/物流/金融靱性均十分脆弱，理應在漢光演習及解放軍軍演期間進行壓力測試，不曉得在哪裡？

