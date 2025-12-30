共軍演習 蘇紫雲：有複合性目的。曾薏蘋截圖

解放軍正義使命2025軍演今進行實彈射擊；國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今接受民進黨「午青LIVE」節目受訪表示，這次代號為「正義使命-2025」有複合性目的，對台灣民眾施加心理壓力，及展現對台封控能力，可對台一些經濟活動造成影響。

蘇紫雲今接受主持人韓瑩專訪時，被問到這次共軍「正義使命-2025」真正的目的，有人說是因為日本；蘇紫雲認為，它是一個複合性的目的啦，因為中共類似的軍演都有政治跟軍事的意涵。首先是想對台灣民眾施加心理壓力。

他說，因為出國如果飛機延遲，會後面可能會比較不方便，從早上八點到下午六點，是一些飛機的航班的黃金時段，所以想透過這些航班的延遲，搭機旅客不便，形成對政府壓力。但是，「也許旅行會有一時的不便，但是長期的自由更是重要」。

他說，第二個是對捕魚的經濟活動造成影響，中共在這幾年，從22年的這個裴洛西訪問台後，歷次的「聯合利劍」或「環島軍演」到這一次的，都是把演習區更加靠近台灣，就是演習展現它對台灣的封控能力。

不過他說，但在承平時期，可以利用國際法灰色地帶，靠近台灣的臨階區，或「偷吃步」擦邊球一些臨海界區，但是在戰時是無法靠近，因為國軍防空飛彈、反艦飛彈，動輒就是射程200公里，這部分就是在遂行心理戰。

韓瑩問到，以前共軍演習有一個系列，但這次選在2025的最後實施「正義使命」的軍演的實質的意義是什麼？

蘇紫雲直言「正義使命」的命名令人倒胃口，沒有合法性，也沒有正當性。但共軍在宣傳上是想利用演習的代稱，在各大媒體在提到「正義使命」，其實是想利用新的認知戰的手法進行。

他認為，這次演習是蠻臨時的，因現在年底了，解放軍國防部的官網，「董軍」也消失了，反應出可能內部關係有些緊張。

他還分析，當然最重要的是因為國際間對於台灣的支持，不管是美國的國安報告或是《國防授權法》，乃至於對台灣的軍售，還有就是美國國會通過，而且川普已經簽字生效的，《台灣安全再保證法》的實施法，都是一個很重要的指標。

他認為，基本上他對台灣的民眾很有信心，平常可能是有不同意見，可是當面對共同的威脅或挑戰的時候，都可以團結一致。所以相信，中共的這一種企圖應該是不會得逞的。

