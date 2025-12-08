共軍演訓節奏的質變：從「事件驅動」走向「常態化任務操作」 / 魯云湘

魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）

近年來，中共軍方（PLA）在臺海周邊的演訓節奏明顯加快，且呈現不同於過往的新模式。若說過去的軍演多半因應特定政治事件而啟動，例如裴洛西訪台、領導人會晤、或北京視為挑戰主權的外交動作，那麼 2024 年以降的共軍操作，已逐漸脫離這種「事件驅動」框架，轉向更制度化、持續性的「任務型常態操作」。這項變化，正在重新塑造臺海的戰略節奏，也使亞太地區國家對共軍的判讀難度升高。

過去十多年，共軍的大型軍演往往帶有強烈政治訊號，規模雖大、效果震撼，但本質上是間歇性的嚇阻展示。例如 2022 年的「聯合利劍」演習，本質仍屬回應式動員；若無政治刺激，就不會演變成戰區級別的整合行動。這類演訓具有可預測性，讓臺海局勢在「靜—動—再靜」的循環中起伏。

然而，自 2015 年軍改之後，共軍的組織架構、聯合作戰體系與訓練流程全面調整，軍演逐漸擺脫政治事件的束縛，變成戰備生成的一部分。2025 年 4 月舉行的「海峽雷霆–2025A」便是明顯例子。這場演訓雖然未直接對應特定外交事件，但中方國防部官網表示，這次行動由東部戰區組織，屬於例行性軍事演訓，目的在提升聯合作戰能力並維護國家主權與領土完整。

該演訓持續兩天，範圍涵蓋臺灣海峽中部與南部海域，演訓科目則包含機艦多向抵近巡航與聯合火力打擊等實彈演練。動員快速、節奏緊湊，顯然不是臨時組合，而是提前納入年度訓練規劃。北京官方也公開表示，這屬於「例行性聯合演訓」，是強軍改革自然推進的結果。

值得注意的是，西方智庫開始以「冷啟動式軍事運作」來形容此趨勢。意即共軍正建立一套「從和平狀態即可即時切換到戰鬥程序」的能力，不再依賴明確的政治導火線。在這樣的邏輯下，演習愈來愈像是真實戰役的排練，而非政治象徵。

外界對這項轉變的理解非常分歧。北京將其視為軍事現代化的自然延伸，著重於提升部隊聯合作戰、遠洋行動、電磁與網路戰力，並非針對特定國家升高局勢。許多演訓科目，其實是為配合新指揮鏈與兵種整編而設計，屬於部隊熟練化訓練。因此對北京而言，演習也逐漸被視為「平時該做的事」，有助於強化軍隊的專業性和適應力，同時維護國家安全利益，並在官方敘事中，強調其促進和平與穩定的作用，例如通過提升快速反應能力來防範外部勢力干涉。

但在臺灣與西方的觀察視角中，這樣的常態化具有另一層含義。演訓範圍更靠近臺海地區，時間點更難預期，內容也更貼近實戰，使得威脅感受不再只來自事件，而是來自「日常」。臺灣媒體多以「臺灣海峽中線消失」、「包圍臺島常態化」等框架解讀，放大社會對威脅節奏的主觀感知；而國際智庫則更關注軍演的技術與策略內涵，例如混合戰特徵、資訊戰納入、跨區域兵力快速調用等，使臺海風險不僅是政治問題，更是一個「操作層級的結構問題」。這種分歧反映了不同視角下的解讀，但北京一再強調演習的合法性和必要性，以平衡外部批評。

這種演訓模式的轉變，已開始對區域安全造成外溢效應。首先是誤判風險的上升。當艦機活動變得頻繁，戰術距離縮短，模糊地帶增多，單一動作就可能引起多邊國家的錯誤解讀。其次是臺灣戰備壓力提高。過去事件驅動的演習至少有預兆，而如今的常態化操作，使臺灣需要維持更高的即時反應能力。再者，共軍航母與火箭軍的演訓範圍持續外擴，從近海走向第二島鏈甚至更遠區域，強化北京在區域的軍事存在感，並促使美日加速部署遠程火力與情報監偵資產。

但也正因如此，隨著演訓節奏的制度化，北京在軍事操作上的邏輯也變得更具一致性，使外界對其戰略方向的判讀相對更有依據。

整體而言，共軍從「事件驅動式」走向「任務型常態化」並非企圖升高衝突，而是中國大陸軍事改革「制度化戰備」的必然結果。然而，制度化的演訓本身就會產生戰略後果，它壓縮區域的政治緩衝時間，使任何意外接觸都更具風險。未來值得觀察的，不只是演習規模，而是共軍是否進一步將無人機群、遠距精準打擊、電子攻防等科目完整納入常態訓練。如果這些高技術科目成為例行作業，那麼臺海情勢的「新常態」，將比過去任何階段，都更需要精準判讀與危機管理。（照片示意圖本報資料照）

（本文相關戰略意涵之判讀，均為筆者基於公開資料的專業分析，不代表任何官方立場。）