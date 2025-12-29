共軍演訓範圍侵入我國領海 國防部：明確違反國際法

針對共軍今(29)日上午展開的環台軍演，國防部下午召開臨時記者會，證實共軍所劃設演訓區域，已有5處侵入我國12海浬領海內，明確違反國際法，國軍將依後續敵情態樣，採取必要的措施。另國防部也強調，中國持續加大對台威脅，只會增加更多風險爭端。

共軍東部戰區29日無預警發動所謂「正義使命-2025」環台軍演，針對國軍相關應處作為，國防部29日下午召開臨時記者會說明。

國防部表示，共軍的演訓範圍陸續新增，統計至29日15時為止，已增加至8處。另外共偵獲共機89架次，其中67架次進入我國應變區。海上船艦部分，共偵獲共艦14艘，其中5艘逾越台海中線、4艘在西太平洋；海警船14艘，其中4艘逾越中線，4艘在金、馬外島海域。而其船艦皆貼近24海浬鄰接區航行，但無進入我國12海浬領海內。

國防部說明，本次軍演除規模與過往戰備警巡不同外，值得注意的是其「實彈操演劃設範圍」有5處進入我國12海浬領海內，明確違反國際規則。法律司人保處處長于健昌說：『(原音)對我實施模擬及封鎖等軍事行動，已屬於武力威脅，侵害了我國的主權，也違反了聯合國憲章第二條第四項、禁止使用武力或武力使用原則。另外中共臨時的公告演習區域，沒有顧及到周邊的海上、空中的安全，也違反了聯合國海洋法公約，以及芝加哥公約等相關的國際規範。』

由於共軍演訓範圍已劃入我國領海內，國防部指出，任何希望以武力脅迫方式來決解歧見或爭端，都是不可取的。而中國不斷加大脅迫的力道下，當然也可能造成更多的風險。發言人孫立方說：『(原音)因為我們必須在確保國家安全跟主權的這個前提之下，去做相對的應處作為。當這樣子的對峙過程不斷地升高的時候，兩岸之間只會不斷地去累積衝突的風險，對於解決歧異或解決不同的爭端，不會有任何的幫助。』

國防部也強調，一旦共軍有實際進入我國領海內的行為，我軍已針對相關威脅態樣，律定了相關交戰規則、授權舉證，賦予第一線的官兵可依敵情威脅，採取適當且必要的舉措。

另外傳美方有派遣軍機進入台海區域，對此國防部則說明，尊重各國的國際航空權，且台海周圍的國際航道上的確有很多飛機在活動，至於是哪一國、在進行什麼活動，國防部援例不便對外說明。