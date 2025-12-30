中共一連兩天對台軍演，海巡署三十日表示，採一對一方式併航監控，強勢驅離，並派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，協同國防部對應監控。 （海巡署提供)

記者王誌成∕台北報導

中共環台軍演三十日展開實彈射擊，國防部與國安單位聯合情監偵，全程掌握共軍演習動態。國防部傍晚舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將表示，此次共軍實彈演習，尤其是下午偵獲的落彈點確實比較接近台灣，並在二十四浬內，相較過往更接近台灣，這是事實。另，軍演也嚴重威脅國際航安，共影響九四一架次民航機。

總統賴清德在臉書發文指出，與國防部進行視訊會議聽取最新軍演情勢報告，要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對，對中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，對區域安全與國際秩序的公然挑釁，表達最嚴厲譴責。

國防部長顧立雄率重要幹部在聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況，希望各級持續針對敵情威脅，完善各項應對行動，同時展開全面性的戰略傳播，適切向國人說明相關情勢、完善認知攻防，共同以捍衛國防安全的能力、決心與信心，嚇阻敵人的蠢動。

國防部長顧立雄（前二）率重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握共軍演習。 （國防部提供）

傍晚記者會中，謝日升表示，此次共軍由福建平潭、石獅區域向台灣北部、西南海域射擊共兩波次多管火箭二十七枚，偵獲共機七十一架，其中卅五架次逾越台灣海峽中線進入北部、中部及西南空域；另有共艦十三艘（十一艘進入鄰接區）、海警公務船十五艘（八艘進入鄰接區），及位於西太平洋的兩棲攻擊艦編隊有四艘。

謝日升強調，此次針對性軍演不僅恫嚇台灣，也嚴重影響國際航安，根據交通部民航局資訊，共影響九四一架次國際過境航空器以及影響演習區內一定數量商船、漁船。

國防部參謀本部情報參謀次長室次長謝日升表示，共軍兩波次多管火箭，落彈點在二十四浬內。

國防部指出，兩天偵獲共機一百三十架次，其中九十架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南與東部空域，創下國防部公布共機擾台動態最高紀錄。