共軍灰色手段持續？國防部公開資料曝：空飄氣球連續6天現蹤台海

國防部今日公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 國防部今（6）日公布最新台海周邊海、空域動態，指出中共除持續派遣軍機、軍艦活動外，亦連續第6天出現「空飄氣球」侵擾情形。國防部強調，國軍已全程運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控並妥適應處。

國防部說明，統計自昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲共機8架次、共艦7艘，持續在台海周邊活動，其中有2架次共機進入我西南及東南空域；國軍依「料敵從寬、應處從嚴」原則，即時派遣空中巡弋兵力、海上艦艇及岸置飛彈系統，掌握共軍動態。

除機艦活動外，國防部同步公布中共空飄氣球最新偵獲情形。國防部指出，在上述時段內，共偵獲中共空飄氣球2顆，分別於1月5日晚間出現在台灣周邊空域，最高高度均達2萬2千呎。

根據國防部資料顯示，第一顆空飄氣球於1月5日19時55分偵獲，位置約在基隆西北65浬空域，並於同日晚間21時55分消失；第二顆則於同日晚間20時40分偵獲，位於屏東西北130浬空域，約於21時消失。國防部強調，相關氣球活動均已納入整體情資研判，並由國軍全程掌握。

值得注意的是，中共在發動「正義使命-2025」軍演後，近期持續在台海周邊以軍機艦擾台，但已連續6日出現空飄氣球，呈現「複合式」襲擾樣態，國軍將持續保持高度警戒，確保國家安全與區域穩定。

