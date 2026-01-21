共軍無人機侵入東沙領空 北京對臺法律戰雙重升級

圖片來源：中央社

揭 仲 / 中華戰略前瞻協會研究員、淡江戰略所兼任助理教授

1月17日凌晨，中共1架監偵無人機進入臺灣西南空域，乍看之下，這又是一個早已司空見慣的舉動，但情勢在清晨5時41分出現變化；國軍監偵系統發現，這架無人機開始朝東沙島接近，並於5時44分進入東沙島領空。國軍雖立刻通知東沙島駐防人員，但由於這架無人機始終將高度保持在東沙地面防空火力的射高之上，我方只能透過國際頻道，對東沙四周、可能與這次行動有關的中共機艦實施廣播，直到無人機於5時48分脫離。

值得注意的是，中共官煤《中央電視臺》在17日晚間，以引述南部戰區公眾號的方式，報導了此事，聲稱「南部戰區組織無人機位中國東沙島附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法」；顯示這起事件應非南部戰區的臨時起意，極可能是經中共中央決策，交南部戰區規劃實施的行動。

若研判屬實，意味著北京對臺的法律戰出現雙重升級。第一是區域從臺灣海峽擴及東沙海空域；第二是行為從侵蝕我方的有效管轄，升級為在特定外離島海空域，將我方的主權與管轄權「空洞化」。

區域擴及東沙海空域

2022年6月13日，時任中共外交部發言人汪文斌，於例行記者會中公開表示，「根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，臺灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。中國對臺灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」，成為日後中共對臺灣海峽法律戰的主要論述。

為支援此一法律戰訴求，中共先是在2022年8月片面推翻海峽中線默契，然後派共軍與海警，於中線以東的海空域，和金門、馬祖、東引、烏坵等我方所頒布的禁限制水域內，透過「限航區穿越飛行」、常態性進入巡弋、甚至海警刻意於特定水域執法等舉動，一方面侵蝕我方對前述空域與海域的有效管轄，也意圖藉這些手段，否定我方有頒布法律，並根據這些法律對臺灣海峽行使管轄的資格，將我矮化為地方政府。

至於東沙水域，中共則是從2025年起，開始發動大量漁船進入我方於東沙島周邊、範圍與「鄰接區」（12至24海里）相等的限制水域，中共海警船艦有時也跟隨進入，有時還會干擾我海巡船艦對中共漁船執法。總計從2025年1到9月，我方在東沙水域計驅離中共越界漁船159艘次、扣留小舟12艘。不過，還是有中共漁船施放小舟，成功載人進入限制水域、甚至範圍與領海相同的禁止水域內的情形；例如2025年9月12日，中共「粵惠來漁04887」漁船就利用夜色施放小舟，搭載3人前進至東沙島東北方2.5海里的位置。

另外在2025年2月、3月、5月、6月、7月、8月、9月與10月，都發生中共海警船艦企圖進入東沙島限制水域（即鄰接區），還刻意關閉船舶自動辨識系統(AIS)的情形。例如2025年10月10日、即國慶日當天，海巡署就在東沙島西南方23浬處，發現中共海警「3102」艦未開啟AIS，以暗船方式航入我東沙限制水域。

中共在東沙周邊的行為，有濃厚的「法律戰」用意，即藉漁船與海警侵入我禁限制水域的行動，代表其拒絕承認我方依照自身法律，於東沙群島周邊所劃定的領海與鄰接區；然而，儘管中共在東沙周邊動作頻頻，但直到2025年底，其官方艦艇都未成功進入東沙群島的禁止水域、即我方領海範圍內。

因此，2026年1月17日的共軍無人機，是中共官方機艦首度進入我東沙群島領空，並且是經過策畫、刻意為之的行動。代表中共對臺法律戰的區域，已從臺灣海峽擴大為將東沙群島包括在內；且由於實施者是共軍而非執法單位，意味著法律戰作為的強度已經增加。

使我方的主權與管轄權空洞化

中共對臺灣海峽的法律戰，在2025年下半年出現明顯升級的情形。一是在，數度派海警船艦伴隨中共漁船穿越中線進入我澎湖水域；這些海警船艦不僅會阻攔我海巡對大陸漁船執法，還會刻意在澎湖水域對大陸漁船進行登檢，創造實際執法的例證。第二是在金門周遭我方禁限制水域中，不僅每天都有許多大陸船隻通過，部分船舶還刻意在禁限制水域範圍內下錨、長時間停留，或是在禁限制水域內故意關閉AIS系統，公然挑戰我方管轄權。

中共在金門禁限制水域的新模式，不排除是向外界宣示，我方無力在該水域維持有效管轄，藉以將我方的管轄「空洞化」，支援北京的法律戰訴求。

1月17日共軍無人機飛入東沙領空，和當晚央視即播出相關消息等舉動，可能是北京想突顯我方對飛入東沙領空的共軍軍機，在應對上的無能為力，藉此宣示我方無力在東沙行使主權，將我方對東沙群島的主權與管轄權「空洞化」!一如其在金門禁限制水域的行徑。這也意味著，中共無人機刻意飛入東沙群島領空範圍，今後可能會再發生，甚至可能常態化。

後續可能的發展

或許我方也該思考，倘若中共片面取消不干擾我東沙運補作業的默契，開始三不五時、甚至常態性對我方執行運補的機艦，進行干擾，尤其是民航包機與租用商船。

雖然類似情形以前曾出現過，例如2020年10月15日，立榮航空的軍租包機就在飛往東沙途中，因為遭香港飛航情報區通知，「附近有危險活動無法進入」，最後只得返航。

但當時，中共是以技術理由迫使我方民航機轉向，今後則可能祭出違反中共相關法律的大旗，來支援其對我方的法律戰；或是在兩岸爆發嚴重的政治爭議時，作為對我政府施壓的手段。例如對我方軍租包機，以未經許可載運軍事人員及物資、違反中共相關法令為由，要求調頭；對執行東沙運補任務的商船，則除要求調頭，更不排除會尋找可趁之機實施登檢。我國安單位應未雨綢繆，針對後續可能出現的情況，預做準備。■