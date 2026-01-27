共軍無人機侵擾東沙不能輕忽！ 專家揭北京法律戰雙重升級

1月17日凌晨，中共一架監偵無人機進入台灣西南空域，中華戰略前瞻協會研究員、淡江戰略所兼任助理教授揭仲分析，大陸官媒對此發聲指「完全正當合法」，顯示該行動非臨時決定，更意味北京對台法律戰已升級。

當天發現無人機後，國防部指，國軍隨即通報東沙島駐防人員，但由於該無人機始終維持在東沙地面防空火力射高以上，我方無法直接處置，只能透過國際頻道，對東沙周邊、可能與此次行動有關的中共機艦進行廣播示警，直到該無人機於5時48分脫離為止

揭仲日前在《奔騰思潮》上發表評論分析，「原本看似又是一次例行性的侵擾行動，但情勢卻在清晨5時41分出現變化」。他指出，國軍監偵系統發現，該架無人機開始朝東沙島方向接近，並於5時44分進入東沙島領空。揭仲說，值得注意的是，中共官媒《中央電視台》當晚即引述南部戰區公眾號報導此事，聲稱「南部戰區組織無人機在中國東沙島附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法」。此一說法顯示，該行動並非南部戰區的臨時決定，而極可能是經中共中央決策後，交由南部戰區規畫執行。

法律戰區域擴及東沙海空域

揭仲認為，若此研判屬實，意味北京對台法律戰已出現雙重升級。其一，行動區域由台灣海峽擴及東沙海空域；其二，行為層次從持續侵蝕我方有效管轄，進一步升級為在特定外離島海空域，刻意將我方的主權與管轄權「空洞化」。

揭仲續指，2022年6月13日，時任中共外交部發言人汪文斌在例行記者會中宣稱，依《聯合國海洋法公約》及中國國內法，台灣海峽水域由兩岸海岸向中心線延伸，依序為中國大陸的內水、領海、毗連區與專屬經濟區，中國大陸對台灣海峽享有主權、主權權利與管轄權，成為日後中共對台法律戰的主要論述基礎。

共軍介入 法律戰強度升高

為支撐此一主張，中共於2022年8月片面推翻海峽中線默契，隨後派遣共軍與海警進入中線以東空域與金門、馬祖、東引、烏坵等我方所劃設的禁限制水域，透過穿越限航區、常態性巡弋，甚至刻意執法等方式，一方面侵蝕我方有效管轄，另一方面將我矮化為地方政府。

在東沙水域方面，中共自2025年起開始大量派遣漁船進入我方於東沙島周邊、相當於鄰接區範圍的限制水域，中共海警船艦亦時常伴隨進入，甚至干擾我海巡執法。統計2025年1月至9月，我方在東沙水域共驅離中共越界漁船159艘次、扣留小舟12艘。

主權與管轄權遭「空洞化」風險升高

此外，2025年2月、3月、5月至10月間，多次發生中共海警船艦企圖進入東沙島限制水域，且刻意關閉船舶自動辨識系統（AIS）。其中，2025年10月10日國慶日當天，海巡署即在東沙島西南方23浬處，發現中共海警「3102」艦未開啟AIS，以暗船方式航入我限制水域。

揭仲在評論中指出，中共在東沙周邊的行為，明顯帶有法律戰意圖；然而，直到2025年底，中共官方艦艇仍未成功進入我東沙群島禁止水域，即領海範圍內。

運補安全恐成下一步施壓手段

因此，2026年1月17日共軍無人機飛入東沙領空，具有關鍵指標意義，不僅是中共官方機艦首次進入我東沙群島領空，更顯示該行動經過縝密規畫、刻意為之。這代表中共對台法律戰的地理範圍，已從台灣海峽擴大至涵蓋東沙群島，且由共軍而非執法單位執行，象徵法律戰手段的強度明顯提升。

揭仲也舉出其它例子，如2020年10月15日，立榮航空一架軍租包機在飛往東沙途中，即因香港飛航情報區通報「附近有危險活動無法進入」，被迫返航。當時中共仍以技術理由迫使我方轉向，但未未也可能施展法律戰。

他認為，我國安單位應及早對可能情境預作準備，以因應中共法律戰進一步升高的挑戰。

