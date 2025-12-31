共軍無人機俯瞰台北101畫面曝光！退休少將栗正傑：影片是真的

解放軍東部戰區29日突然宣布，在台灣周邊展開「正義使命-2025」軍事演習。演習期間，央視新聞釋出一段無人機俯瞰台北101大樓的畫面，隨即引發外界對影片真實性的討論。

針對有人質疑該畫面係從內湖碧山巖拍攝，退役少將栗正傑在政論節目《全球大視野》中表示，他經過詳細比對角度及建築物間距後發現，影片中的拍攝角度與大樓間距與碧山巖並不相同，因此認定影片應屬真實。

栗正傑進一步分析，這次解放軍使用的是TB-001「雙尾蠍」無人機。該機型幾乎在每次國家級軍演中都會參與，具備繞行台灣兩圈不落地、持續飛行35小時的續航能力。這款無人機不僅具備偵查功能，更是察打一體的裝備，能夠掛載導彈執行精確打擊任務。

關於無人機是否飛至淡水河口附近拍攝101大樓，栗正傑表示無法確認。但他強調，雖然台北101本身並無軍事價值，若無人機偵查的目標是台灣重要的政治、經濟或軍事設施，配合其精確導引武器能力，將對台灣安全構成重大威脅。

從央視這次釋出的畫面，包括PCS-191遠程火箭彈著彈點及無人機航拍影像，栗正傑直言，顯示共軍對台灣的威脅確實不容小覷。

國防部30日在臉書限時動態回應此事，將這類無人機影片定調為「典型認知戰」，呼籲民眾不要輕信對岸的操作。國防部同時強調，中共無人機並未逾越24浬範圍，國軍將持續全天候嚴密監控台海周邊動態，確保國家安全。

