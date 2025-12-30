共軍無人機俯瞰台北101？國防部回應了

▲共軍圍台軍演，國防部長顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區昨日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。央視新聞昨日晚間再度釋出畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓。同時東部戰區微視頻也釋出「隨時到台北」視頻，引發熱議。對此，國防部今（30）日指出，昨天中共的無人機都在24浬以外，「我們認為很明顯的是中共認知作戰」。

國防部今日傍晚舉行記者會，說明共軍實彈軍演應處作為，媒體關注中國媒體在軍演期間發表無人機俯瞰台北101、共機與中央山脈等影片，情次室次長謝日升中將表示，昨天國防部也掌握到這個社群的消息。昨天中共的無人機都在24浬以外，所以這個消息跟事實有所出入，這個很明顯的是個認知作戰。

另外，傳出國防部長顧立雄昨日在共軍發布演習期間請假一事，國防部發言人孫立方表示，在實彈射擊之前，顧立雄也是在 JOCC （聯合作戰指揮中心）裡面，全程的掌握，跟國軍重要幹部掌握相關的狀況，然後去針對國軍的應處，對於官兵過程當中的表現也提出肯定，所以這些訊息都不是一個正確的訊息。

孫立方表示，在這段時間，這些錯假訊息的流傳，其實都是對於生活在台灣這塊土地上的各位的一種傷害，不管是你再去把它轉傳，或者是聽到了以後沒有去查證就去傳給其他人，都是敵人希望看到的，但是對生活在這塊土地上的我們自己、還有我們所愛的人、還有我們的親眷友朋，都是傷害，都是負面影響。

孫立方呼籲，國人對於這一類的錯假訊息，務必去做一個查證。當你覺得這則訊息很奇怪的時候，就可能必須要去查證一下。

