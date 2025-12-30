共軍無人機俯瞰台北101？國防部批認知作戰：無人機未進24浬線

國防部發言人孫立方說，現在AI科技運用發達，如果有這種可能，軍方也不排除。（圖／鄒保祥攝）

中共昨起實施圍台軍演，並於今（30日）發動實彈射擊；同時，也透過社群媒體發布影片，宣稱無人機拍攝到101大樓等。對此，國防部發言人孫立方說，現在AI科技運用發達，如果有這種可能，軍方也不排除。

情次室次長謝日升中將今於國防部臨時記者會上表示，針對中共釋出的相片或影片，國軍的確有分析；如果刻意要利用AI處理，以達成特定目的，的確有可能。尤其無人機雖有在台灣周邊活動，但是絕對沒有進到24浬線，那有沒有拍攝到的可能性？

國防部發言人孫立方中將說，雖國軍有對中共釋出的影像做研究，但從2022年到現在，在過往的例子中，不乏並非由國防部證明，而是由一些其他的公正單位去證明，中共所發佈的圖片是P圖。

孫立方說，例如最著名的例子，就是某艘船艦被傳在花蓮外海，距離岸邊非常近，但照片最後被揭露，不管是官兵穿的服裝，或者呈現的距離都跟實況是不一樣的。

孫立方強調，現在AI科技運用發達，如果有這種可能，軍方也不排除。但目前全力應對是中共軍演威脅，如果過一段時間有必要，也會針對這張圖片的真偽，請相關單位見證。當然已有不少專家提出看法，例如運用AI系統辨識，2個不同的AI系統也都證明這張圖是假的。



