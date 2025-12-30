共軍無人機俯瞰台北101？國防部批「典型認知戰」

大陸解放軍東部戰區昨(29)日宣布對台進行「正義使命-2025」演習，央視新聞昨晚更釋出一段畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓。對此，國防部則強調此為「典型認知戰」，呼籲民眾勿受操弄，且大型無人機也無逾越24浬。

針對央視新聞更釋出一段畫面，宣稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓一事，國防部今在臉書的現時動態中表示，這是「典型認知戰」，呼籲民眾勿受操弄，並強調中共大型無人機並無逾越24浬，國軍持續日以繼夜，持續監控。

另外，國防部今表示，自0900時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊，國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

國防部長顧立雄表示，共軍高度挑釁的冒進行為，不但嚴重破壞區域和平穩定；也對往來的運輸船隻、貿易活動、飛行航線，形成重大安全危害與干擾，國軍將依總統「不升高衝突、不挑起爭端」指導，沉著冷靜應對，堅定守護國家安全與民主自由。

國防部說明，共軍實彈射擊期間，顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況。對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。

