共軍無人機俯瞰台北101？AI判定「電腦合成」屬典型認知作戰

中國昨（12/29）宣布對台進行「正義使命-2025」軍演，當天深夜，共軍東部戰區發布宣傳影片，其中有號稱是「解放軍無人機俯瞰台北101大樓」的畫面，微博等社群媒體也炒作成熱門關鍵字。不過ChatGPT、Google Gemini兩大AI模型均研判該畫面為電腦合成，意在進行認知作戰。

其中一段畫面首先出現在昨晚的央視新聞聯播，隨後共軍「東部戰區」即發布宣傳微電影《這麼近那麼美，隨時到台北》，在末尾納入相關影像。中共官方宣稱這是「解放軍無人機視角俯瞰台北101大樓」，意在展示其偵察能力及「隨時可抵達台北」的威懾意圖。

根據Google Gemini與ChatGPT分析，這些照片極高機率是「電腦合成影像」（CGI），而非真實無人機飛越台北市拍攝。

據分析，畫面取景角度是常見的民用拍攝位置，但畫面清晰度不高且呈現灰階，類似熱顯像感，這在政治宣傳中常被用來掩蓋低品質的CGI影像痕跡。

解放軍東部戰區公布拍攝台北101的微電影，但未說明影片來源及拍攝時間。翻攝微博

此外，台北101屬於極為敏感的禁限航區，若解放軍無人機出現在上圖中的高度（約600至800公尺）並俯瞰台北市中心，台灣的防空雷達與訊號截獲系統必然會全程監控並發布警報，外媒也會大幅報導。但當天國防部通報中，並無任何解放軍無人機進入台北領空或飛越市中心的監控紀錄。

●極似從「觀音山硬漢嶺」拍攝的網路照片

共軍發出的宣傳照中，還有另一張台北101照片（下圖）。據解析，這是非常標準的「從觀音山硬漢嶺俯瞰台北盆地」視角。這是台灣攝影愛好者與空拍機玩家最常取景的地點之一，網路上有大量素材可下載。

解放軍東部戰區公布拍攝台北101的微電影，但未說明影片來源及拍攝時間。翻攝微博

根據解析，該照片也呈現高對比、類熱顯像的黑白效果，極可能是將「清晰的民用高畫質畫面」刻意劣化，以偽裝成「軍用偵察感測器」拍攝的畫面。

根據Gemini的結論，這張照片並非真實的軍事偵察影像，而是利用現成的民用空拍素材，經過黑白濾鏡處理加上合成無人機剪影後製作而成的文宣作品，意在營造「共軍隨時在側」的心理威懾效果。這種手法被軍事專家歸類為典型的「認知作戰」，旨在傳達特定政治訊號，而非反映真實的軍事現況。

事實上，此前就有國外空拍團隊（如One Man Wolf Pack）控訴，他們拍攝的台北 空拍影片遭央視等中國官媒盜用，並植入軍事宣傳影片中。

