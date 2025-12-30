共軍無人機俯瞰101？國防部喊認知戰 栗正傑看法不同

疑為共軍無人機俯瞰台北101的影片引發熱議，國防部稱此為「認知戰」，但各界討論不斷。（圖取自東部戰區影片）

大陸解放軍東部戰區29日宣布對台進行「正義使命-2025」演習，央視新聞更釋出一段畫面，稱解放軍以無人機視角俯瞰台北101大樓。退役少將栗正傑指出，共軍宣稱的TB-001雙尾蠍無人機偵察、打擊功能合一，能繞台灣兩圈，他認為影片為真，對台灣威脅確實很大。

「無人機俯瞰台北101大樓，我覺得是真的。」栗正傑30日在《全球大視野》節目表示，有些人說是不是在內湖碧山巖拍的影片，因為那個角度很接近，「但是我仔細比對過，不對！」他比對碧山巖的角度跟影片的角度，大樓跟大樓之間的距離不一樣，概略方向可能一樣，可是角度如果偏差個1、2度，大樓跟大樓之間的距離拍出來就會不一樣。這次解放軍公布是說，用的是TB-001（雙尾蠍）無人機。

栗正傑提到，這款雙尾蠍無人機，幾乎每一次國家級軍演都會參與，它可以繞台灣兩圈不落地，整整35個小時！是不是繞到了淡水河口那邊，就直接進來拍了一張照片？還有一點要注意，TB-001這款無人機是「察打一體」，也就是可以拍得到你，同時上面也可以掛導彈。「當然我不認為它會去攻擊101大樓，沒有任何軍事價值。」但如果它拍的地點，是一個我們重要的政治、經濟、軍事處所？

栗正傑強調，如果被無人機搭載導彈、精準命中，對我們影響確實很大。所以從這次的兩段影片，一個是PCS-191遠程火箭砲所射擊的彈著點，跟這架無人機所拍攝的影片來做分析，「對我們台灣的威脅，確實是很大！」

針對央視新聞在共軍圍台演習期間釋出畫面，宣稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓一事，國防部30日在官方臉書發布限時動態強調，這是「典型認知戰」，呼籲民眾勿受操弄，並指出中共大型無人機並無逾越24浬，國軍持續日以繼夜，持續監控。

