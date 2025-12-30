共軍無人機俯瞰101？專家：不排除造假製造恐慌

記者楊駿宗／台北報導

共軍突襲展開環台軍演，還加碼曝光一段來自中國解放軍無人機俯瞰台北101的視角畫面，讓外界擔憂難道共軍無人機長驅直入，卻沒被發現嗎？軍事專家分析這可能是從碧山巖監視器的畫面變造，又或者是中方利用無人機搭載軍規長鏡頭拍攝，但無論是真是假，都是想造成台灣民眾恐慌。

共軍突襲環台軍演，昨（29）日曝光一段俯瞰台北101的視角畫面。

號稱中國解放軍無人機俯瞰台灣101視角，適逢共軍環台軍演之際，這部短短10秒的影片一曝光，警鈴大響，包括台北大巨蛋、台北101及周邊建築輪廓，整個大台北盡收眼底，連正巧從台北上空掠過的民航機都拍到。

國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲：「中共釋出的畫面，他的視角也高度跟碧山巖重疊，所以不排除是他變造影片的手段，如果是TB-001（無人機）直接拍攝的話也有他的可信度，因為兩者的廣角畫面不同。」

拿碧山巖視角對比，共軍影片截圖連淡水河都拍入，是否代表共軍可能有能力躲避我方雷達，將無人機送到淡水河附近，或從海上遠眺大台北？

共軍的影片畫面，與內湖碧山巖的監視器視角相似。

軍事專家林穎佑：「（中共民用）無人機的確有可能，是在這個台灣海峽這邊往台灣內部這邊進行拍攝，藉由其他影像去形成一種合成效果，凸顯他或許有能力拍到台北市上空。」

專家示警認知作戰不能大意，隨時間變化，中共對台軍演的場域及火力也有轉變，1996年主要聚集沿海，到了21世紀，2022年共軍環台聯合演訓，聚焦空軍、海軍演練占比70%，2023年以陸基火力打擊為主，至於去年兩次聯合利劍，共軍陸海空、火箭軍、航母全面出動，這回更加碼釋出無人作戰裝備，持槍機器人模擬巷戰，加大恫嚇力度。

共軍近年舉辦多次環台軍演。

國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲：「讓台灣民眾覺得說抵抗沒有用，要從內部製造不同的失敗主義，其實是不會成功，因為台灣民眾展現足夠韌性。」

解放軍一波波文攻武嚇，對台灣步步進逼，但在中國內部軍演話題卻迅速退燒，一度掉出排行榜前10，顯見自己人也對鋪天蓋地的大外宣逐漸麻木，然而不論真實軍事行動，還是精心設計的認知作戰，每部影像、每則訊息都是在測試我方警戒底線，不能掉以輕心。

