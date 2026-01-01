共軍無人機俯瞰101，有人說謊？解密圍台軍演「驚悚照」 各類專家說法一覽

​去（2025）年底，中共解放軍對台發動「正義使命2025」軍演，自30日8時在台海周邊劃設多處臨時危險區，共軍除機艦齊發進逼台海中線外，演習火箭落彈點更是史上最近，兩岸緊張情勢迅速升溫。環台軍演雖已落幕，但期間共軍釋出許多各類看似逼近台北上空的影像，其中又以無人機俯瞰台北101影像最為引發熱議論，部分社群更宣稱「共軍飛行員稱隨時到台北」等訊息。對此，台灣事實查核中心發布調查報告，拆解影像真實性。

調查報告顯示，上述影像源於中國解放軍官方微博帳號「中國軍號」影片，而後中國官媒「央視」、「解放軍東部戰區」亦有發布相同影片。雖中共強調「無人機俯瞰台北101」，但國防部已出面闢謠稱是認知作戰，強調沒有無人機進入台灣領空。查核中心指出，據東部戰區微博公布影片0:42處，照片同時出現台北101與淡水河景，航照判讀專家黃同弘檢視後指出，照片是由淡水河口往陸地方向拍攝，但因照片視角不高，是採「低空拍攝」（不超過2000公尺）。

影片恐來自遠距離拍攝 國防部稱營造認知作戰效果



專家指出，拍攝地點取決於機器偵照能力，若解析度夠好，即使遠到海峽中線也能拍到類似畫面。查核中心檢視淡水河口附近觀音山監視器的直播畫面，也能發現類似角度畫面。部分網友認為是來自碧山巖方向的拍攝角度，但經對比照片即監視器畫面，碧山巖方向無法拍到淡水河，且101大樓左側建築也與中共發佈的影片不同。國防部在「區域動態列表」資訊中強調，沒有中共大型無人機進入台灣24海里；國防部情報次長謝日升30日說明，若共軍進入24海里內即能在船上「借景取角度」拍攝畫面，共軍可能藉此營造「逼近台灣」的視覺效果，以達到認知作戰目的。​

國防部情報次長謝日升中將30日在記者會中說明共軍軍演狀況。（資料照，張曜麟攝）

​退役空軍上校、F-16戰機教官黃揚德也在調查報導中指出，以現行技術，中共無人機在距陸地30海里處就可拍到類似畫面，且中共影片並非拍到軍事設施，對台灣並無威脅性，很有可能是在遠方拍攝，卻宣稱「俯瞰101」， 目的是要進行威嚇性心戰。查核中心提到不具名的無人機業者指出，中共影像呈現近似「平視」構圖，缺乏高空拍攝應有的高度落差與地面透視感，符合「長焦壓縮效應」特徵，使背景的101大樓與前景的淡江大橋緊鄰重疊，產生距離被拉近的錯覺，不符合無人機近距離或低空進入市區拍攝的影像特徵。

照片兩大疑點：比例、畫面動態不符合現實

國防安全研究院副研究員舒孝煌分析，照片解析度不高，而在淡水河口以小型空拍機，或從24海浬外距離取景，理論上都可能「拍到畫面」，中共影像有加工變造的可能。他並列出2項疑點，一是比例明顯不合理，若能清楚拍到淡江大橋，正常情況下台北101會很小；二是畫面動態，若是無人機在飛行中拍攝，背景物體應隨飛行速度產生位移，但網傳影片中背景幾乎靜止，反而出現不自然的晃動，而非真實飛行運鏡。國立陽明交通大學智慧科學暨綠能學院副教授許志仲則指，透過AI偵測工具檢測發現，網傳影片、照片，有近7成機率是偽造的。

