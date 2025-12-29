共軍無人機俯瞰101 栗正傑喊「要特別注意」：是否已進入12海浬航線

共軍東部戰區今（29）日突宣布，對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演，共軍《中國軍號》微博今天晚間也上傳「這麼近那麼美，隨時到台北」短片，當中出現共軍無人機俯瞰台北101畫面。對此，退役陸軍少將栗正傑點出，若照片確實由共軍無人機拍攝，該機是否已進入台灣12海浬航線內？而共軍無人機可以拍攝這種照片，也就可以實施攻擊，因此我方確實需要特別注意。

《中國軍號》微博今天晚間上傳「這麼近那麼美，隨時到台北」短片，當中出現共軍殲-20、殲-16、殲-10戰機俯瞰台灣，與中央山脈同框的畫面，甚至還有共軍無人機拍攝台北101的畫面。

栗正傑今天在政論節目《中天辣晚報》表示，共軍無人機俯瞰101「確實有可能」，因為無人機體積小，再加上共軍「無偵」系列無人機為匿蹤偵查型無人機，配備有匿蹤塗料，國軍的雷達可能無法偵獲，拍攝的共軍無人機是否已進入台灣12海浬航線內？而如果照片確實是由無人機拍攝，我方確實需要特別注意，因為共軍無人機可以拍攝這種照片，也就可以實施攻擊。栗正傑也認為，共軍這次公布俯瞰台北101畫面，可能是在告訴台灣，「無偵」系列無人機確實可以進入台北市、「如入無人之境」。

