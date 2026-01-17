共軍無人機入侵東沙 張競：高度位防空射程外只是來不及應處的藉口？

共軍無人機入侵東沙領空，張競今日質疑，海巡及國防部分工複雜，高度射程外只是藉口？圖為共軍TB-001無人機。（示意圖／ 新華社）

國防部今（17）日證實，共軍一架無人機於凌晨入侵我東沙島空域4分鐘，但其高度位於「我防空武器射程外」。中華戰略學會資深研究員張競就分析質疑，海巡及國防部分工複雜，我方是否真的掌握飛行高度，以及知道東沙島的偵蒐系統是否足夠，未來勢必倍受討論。他也質疑，「高度位於防空射程外」是否只是來不及應處的藉口？

張競依時間及圖測距離分析，東沙領海依據環繞東沙環礁領海基點D1至D4共計四點，若是穿越東沙島領空最長距離約為36至37浬，從0544進入至0548脫離，以穿越最遠距離估算，該無人機最高航速約為540節左右，若是擦邊穿越航程較短，該機航速應該更低。

而在時間方面，今日東沙的日出時間為06時53分19秒，也就是無人機進入與離開東沙島領空是在日出前至少一小時前。

針對國防部「該機高度在我防空武器射程外」的說法，張競質疑，國軍未曾精準說明該機確實高度，恐將遭人質疑到底是否能夠掌握該機高度？畢竟東沙島是否進駐能夠掌握該機動態與高度之偵蒐預警系統，抑或是由該無人機透過ADS-B（飛機自動回報監視）系統所提供資料加以判讀，勢必成為各方繼續深入探討重點，國防部應妥善準備資料，適切回應。

且該事件發生後，國安高層處置此事總共耗時5個半小時才發布新聞稿，步調是否令國人滿意？且目前東沙係由海巡單位負責守備，海巡署上級機關為海委會，但負責空防任務相關部隊兵力、權責與資產又都是由國防部統籌，此次從事件發生到發布新聞稿，國防部與海巡署是如何協調與任務分工，國安高層又是如何統合指導，實有必要深入檢討。

張競認為，該機在日出前闖入東沙領空，在當前戰備戒備等級下，守備部隊不可能日夜有人在防空系統輪值戰備，從獲知該機迫近至飛離為止，不過短短七分鐘，守備部隊在起床前來不及因應處置，實屬情有可原；實在沒必要以「高度位於我防空武器射程外」為託辭。

