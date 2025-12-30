共軍無人機在台北上空？央視秀「俯瞰101照」 邱毅曝1警訊：台灣防空已被突破

​​中國解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」演習，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東五處展開圍島軍演。中國官媒央視更加碼秀出無人機俯瞰台北101的照片，引發外界擔憂。對此，前立委邱毅在臉書發文表示，共軍拍攝的101和松山機場超清照片，證明台灣誇耀的防空能力已被突破。

中國官媒央視29日晚間公布一段錄影畫面指稱，該畫面是由無人機拍攝，內容是「俯瞰台北101大樓」，錄影中的101大樓上方更有客機飛過，畫面逼真，引發網上熱議，不少人擔憂這是否代表北京方面在展示中國無人機有執行斬首任務的能力？​

廣告 廣告

對此，邱毅指出，一張中國無人機俯瞰101的照片，在中國央視播出以後，震撼了台灣全社會，這次台灣人民不再無感了。這架無人機就是TB 001雙尾蠍無人機，是察打兩用的大型無人機，其航程8000公里，作戰半徑4000公里，可攜帶空對地導彈，又具有雷達匿蹤的隱身功能。

邱毅說明，雙尾蠍無人機過去繞島巡航，多次在台東空域飛行，對台軍已不是新鮮事。但這次出現在台北上空，其拍攝的101和松山機場超清照片，證明台灣誇耀的防空能力已被突破。雙尾蠍無人機如入無人之境，若要執行精準打擊的斬首行動，只怕也是輕而易舉。

邱毅提到，總統賴清德12月28日剛接受綠媒專訪，在台獨主持人面前公開奚落解放軍，說解放軍就是實力不夠，所以才不敢武統台灣。這句充分挑衅的狂言狂語，果然引來次日解放軍的圍島軍演。怪不得台灣人民已視賴清德為災星，800多萬人連署要彈劾他。



更多風傳媒報導

