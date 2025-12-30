共軍無人機拍台北101？ 國防部：認知作戰

中共「正義使命2025」軍演，釋出一張聲稱是無人機俯瞰台北101的監控畫面，宣稱掌握台灣北部空域。 國防部反駁該無人機畫面，指出當時中共的無人機都在24浬外，認為是認知作戰的假訊息。 國防部情次室次長謝日升中將表示，該無人機畫面與事實不符。

國軍操演（圖／TVBS資料畫面）

國防部也針對共軍的其他訊息進行駁斥，包括對殲16戰機的相關圖片並不是P圖，並強調國軍的F-16V戰機已經鎖定解放軍的空警500與殲16戰機。 國防部發言人孫立方評論此次軍演中的錯誤與假訊息，認為其數量與品質都不高，並指出這些訊息對台灣社會造成的傷害。

共軍聲稱監控畫面（圖／TVBS資料畫面）

國軍第三作戰區從新竹前往桃園進行立即備戰操演，以應對中共軍演帶來的威脅。 共軍東部戰區晚間十點再度發文，提到「海空雷霆雨 台獨斬殺線」，暗示軍演可能尚未結束。

