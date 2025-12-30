共軍無人機秀「俯瞰101照」粉專揭疑點喊：撫慰玻璃心？

中國官媒釋出宣傳短片，內容提及「隨時到台北」並宣稱畫面為無人機俯瞰台北101。（圖／翻攝自微博＠東部戰區）





共軍東部戰區近日啟動「正義使命-2025」對台軍事演習，相關單位接連釋出演訓畫面與宣傳影片，內容提及演習範圍涵蓋台海周邊，並出現以台北101為視覺焦點的影像，搭配「隨時到台北」文字，引發外界關注。

軍演內容同步曝光

東部戰區表示，已在台灣周邊海空域實施多項演練科目，內容包括對海突擊、防空反潛、查證識別與模擬打擊等，並對外公開相關演訓位置。中國官媒更指出，此次行動主要用以檢驗海空兵力協同運作與區域管控能力。

央視29日透過微博發布相關影片與貼文指出，解放軍東部戰區動員驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣周邊海空域展開演練，影片中以「無人機視角」標示遠眺台北101大樓的畫面，並稱為演習現場影像，相關內容隨即在網路上流傳。

畫面來源遭質疑

不過，臉書軍事相關粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」比對指出，影片中所稱「無人機俯瞰台北101」畫面，疑似取自內湖碧山巖一帶的既有監視器或即時影像，質疑並非實際空拍。並直言，「拿人家的監視器畫面當無人機空拍照，是想撫慰自己玻璃心嗎？原來對岸央媒已經需要這樣盡搞雞鳴狗盜之行為洗地？要展示軍威，你們可以認真點嗎？」

此外，也有專業攝影人士分析指出，影片拍攝角度偏低、解析度不佳，畫面中建物比例與實際視角不符，即便以長焦鏡頭拍攝，也難以呈現相同效果，不排除經過疊圖、電腦合成或AI後製的可能性。

對於相關畫面，國防部表示，該影片屬典型認知作戰操作，呼籲國人勿受影像操弄影響，並強調大型無人機並未逾越我24浬鄰接區，國軍已完成相關監控部署，並日以繼夜掌握共軍動態。國防部也補充，歡迎對影像判讀與後製技術有興趣的民眾一同檢視畫面細節。

