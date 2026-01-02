共軍無人機都沒飛進24海浬？郭正亮嗆國防部：證明給我們看

中國大陸「正義使命-2025」軍演30日落幕，陸續公布拍攝的照片，引發關注。前立委郭正亮說，國防部說所有的無人機都沒有飛進24海浬，但是他認為，新竹空軍基地、高雄港、101的照片，還有屏東這一張，就是在12海浬內拍的；並批國防部，若非如此，就「證明給我們看」。

郭正亮1日在《亮話天下》節目中表示，前艦長呂禮詩公布殲-20在屏東的照片，說一張照片勝過前言萬語。還有之前公布的101照片，青鳥網紅「二七部隊」又在胡說八道，說那是在碧山巖，你自己上網去看碧山巖的近照，隨時都可以查得到。

郭正亮指出，我們國防部現在什麼都不承認，12月31日才出來開記者會。央視登出101那張照片，是12月29日晚上，國防部如果認為不是、是假造的，為什麼不開記者會？而要等到軍演都結束了，12月31日國防部才出來說明， 101的照片若是假的，就證明給我們看。

郭正亮接著點出，我們國防部說，所有的無人機都沒有飛進24海浬，你證明給我們看，是沒有進來，還是沒看到，你要不要說明。他看了多少照片，比如新竹空軍基地、高雄港、101的照片，還有屏東這張，你說人家都沒有進來24海浬，但那個照片一看，就是在12海浬內拍的。你要凹，就是因為民進黨，國防部要把專業都賠進去，搞到大家都不相信你，這有夠丟臉。

