共軍無人機闖東沙島領空 陸委會：高度挑釁行為

（中央社記者李雅雯台北21日電）共軍1架監偵無人機17日擅闖東沙島領空。中國大陸國台辦今天指稱，「進行正常飛行訓練，完全正當合法」；陸委會駁斥，這是高度挑釁、不負責任的行為，無正當性也無合法性。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午召開例行記者會。

國台辦發言人彭慶恩指稱，南部戰區組織無人機於「中國東沙島附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法」、「民進黨當局罔顧台灣是中國一部分的事實與法理，頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，是不折不扣的麻煩製造者」。

大陸委員會（陸委會）今天下午回應，共軍無人機擅闖東沙島空域，這是高度挑釁、不負責任的行為，無正當性也無合法性，嚴重破壞和平穩定，中共才是真正的「麻煩製造者」。

國防部17日凌晨偵獲1架共軍監偵無人機進入台灣西南空域活動，在上午5時41分接近東沙，國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒，該機於上午5時44分進入東沙島領空，高度位於防空武器射程外，於上午5時48分脫離。（編輯：邱國強）1150121