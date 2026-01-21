共軍無人機闖東沙領空！國台辦瞎喊：「中國東沙島」訓練正當合法

記者陳思妤／台北報導

中國持續對台文攻武嚇，17日凌晨又有一架中共監偵無人機囂張闖入東沙島領空，我方以國際頻道廣播、警告，國防部也批評，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範。但國台辦今（21）日卻稱，「『中國東沙島』附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法」完全正當合法，還反批民進黨黨局是不折不扣的「麻煩製造者」。

國防部17日表示，凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動；並於05時41分接近東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。該機於05時44分，進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，於05時48分脫離。

國防部嚴正表示，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

然而，國台辦今天舉行例行記者會，發言人彭慶恩卻稱，南部戰區組織無人機在「『中國東沙島』附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法」。他聲稱，民進黨當局罔顧台灣是中國一部分的事實與法理，頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，是不折不扣的「麻煩製造者」。

此外，4艘中國海警船14日下午侵擾金門水域，19日又有4艘海警船闖入金門限制水域，海巡艇立即採取趨前「一對一」併航監控，阻止海警船持續深入我方水域。

對此，國台辦聲稱，「大陸海警在東沙島附近海域執法巡查，旨在維護相關海域正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，是合法正當之舉」。彭慶恩還說，無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的歷史和法理事實，如其膽敢在相關海域滋事，必須承擔由此引發的一切後果。

