共軍無人機闖東沙領空！陳冠廷急喊增加反制能力：努力和在野黨磋商預算

記者陳思妤／台北報導

中國持續對台文攻武嚇，昨（17）日凌晨又有一架中共監偵無人機囂張闖入東沙島領空，我方以國際頻道廣播、警告。對此，民進黨立委陳冠廷直指，這不是單獨事件，必須跟在野黨努力磋商，希望把預算準備好，增加無人載具的情偵蒐能力或者是反制能力。

國防部17日表示，凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動；並於05時41分接近東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。該機於05時44分，進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，於05時48分脫離。

國防部嚴正表示，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

對此，陳冠廷分析，這不是單獨事件，中共除了大型軍演之外，小型頻繁的侵擾也已經成為新常態，「中共試圖以這樣的新常態來去損耗我國的戰備能力，特別是用無人載具來去換得有人機巡弋，對中國來講就是很好的比率」。

陳冠廷表示，為了確保我國空域得到保障，反制無人載具的能力必須要具備，增加無人載具的情偵蒐能力或者是反制能力，這都是必須跟在野黨好好努力磋商，希望把預算準備好，未來在面對中共灰色侵擾，會有更完整的因應方式。

陳冠廷說，必須強調不管是在東沙或是其他離島，甚至是本島周遭區域，國軍都有相關教範、反應的標準模式，不會只有單一方式因應，請國人放心，國軍會用多重方式，有各種不同備援方式有效因應中共各式侵擾跟威脅。

