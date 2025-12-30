共軍無人機闖衛戍區俯瞰台北101？國防部：典型認知戰勿受操弄

中共昨日宣布發動「正義使命-2025」圍台軍演，中國媒體散播台北市景照片，宣稱由共軍無人機拍攝、俯瞰台北101。對此，國防部今（30）日回應，這是典型的認知戰手法，國人切勿受其操弄，國防部透由聯合情監偵手段，嚴密監控，昨日並無共軍大型無人機進入我24浬。

共軍東部戰區昨日宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

除了軍事恫嚇之外，央視微博29日晚間也發布「現場影音」的10秒鐘影片，並配文「解放軍無人機視角看台北101大廈」、「解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面來了」及「解放軍演習現場畫面」等字眼。此外東部戰區在昨晚20時許再度發布一段標題為「這麼近那麼美 隨時到台北」的影片，時長50秒標榜可以看到中央山脈，畫質清晰，字幕且詼諧幽默地跟空中的戰機、海上的船隻打招呼，同時空軍也以活潑手勢自拍，片中也有一張台北101入鏡頭的畫面。

20251230-對於中國媒體散播台北市景照片，國防部今（30）日回應，這是典型的認知戰手法，國人切勿受其操弄。（取自國防部Threads）

這些影片立刻在社群上發酵並引發討論，各界都質疑其真實性，對此，國防部回應，這是典型的認知戰手法，國人切勿受其操弄，國防部透由聯合情監偵手段，嚴密監控，昨日並無共軍大型無人機進入我24浬。

