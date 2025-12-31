共軍無人機飛台北「俯瞰101」？吳崑玉諷：一分軍事、九分政治！

論壇中心／綜合報導

中共對台發動軍演，中國官媒央視和解放軍東部戰區昨（29日）在微博發布照片和影片，聲稱是無人機俯瞰台北101的畫面，國防部今（30日）強調此為「典型認知戰」，呼籲民眾勿受操弄。專欄作家吳崑玉表示，小時候都聽過「三分軍事、七分政治」，中共現在更厲害是「一分軍事、九分政治」，連造假的東西都發出來。

吳崑玉在《台灣向前行》節目中指出，一般的小型無人機飛不過台灣海峽，如果要能夠飛過台灣海峽，且有足夠好的鏡頭能在100公里外拍到101，那種無人機的鏡頭都很重，也沒有在低空飛，而中共釋出照片的角度是平視的，所以那不是無人機拍的，況且網友很厲害，拿去Google以圖找圖，結果一找就找出來，好像是盜用碧山巖的監視器畫面，拜託央視小編功力好一點、認真一點。吳崑玉進一步指出，台灣還有在地協力者有些退將、前立委邱毅等，在那邊一直唱衰，「你們的水準比央視的小編還爛」，這就是更讓人唾棄的地方。

吳崑玉認為，中共這次軍演主要的目標，應該是針對日本跟美國，因為中共對於日本首相高市早苗「台灣有事，就是日本有事」的發言非常不滿，已經搞了1個多月，結果中國的民族主義情緒完全沒有燒起來，所以現在就要弄一個事情。吳崑玉表示，戰略學界常常有一句話，每個國家應對外來衝突都各有特色，美國是「我想打誰就打誰」，以色列是「誰打我，我就打誰」，俄羅斯是「誰弄我，我就把原子彈搬出來給你看」，而中國就是「誰讓我不開心，我就打台灣」，所以「我跟日本弄不開心了，我就拿台灣出氣」。

