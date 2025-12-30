共軍無人機飛進台灣？畫面被抓包是「這位鏡頭君」 網瘋朝聖：笑死人

生活中心／彭淇昀報導

中國解放軍東部戰區昨（29）日起無預警宣布實施「正義使命－2025」圍台軍演，29日還放出俯瞰台北101大樓的畫面，聲稱是解放軍的無人機拍攝。不過，被軍事粉專抓包是拿台灣碧山巖的監視器畫面，引來不少網友開酸「笑死人」。

共軍無人機「俯瞰台北101」被抓包盜用台灣監視器畫面。（圖／翻攝自央視微博）

《央視新聞》在微博轉發一段標註「現場視頻」的10秒片段，寫著「解放軍無人機視角看台北101大廈」、「解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面來了」、「解放軍演習現場畫面」。

對此，臉書粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」昨晚就抓包，直指中國解放軍是拿監視器畫面當無人機空拍照，而監視器的拍攝地點則在碧山巖。粉專大酸，「粉紅是想撫慰自己玻璃心嗎？原來對岸已經需要這樣盡搞雞鳴狗盜之行為給粉紅洗地？要展示軍威，你們可以認真點嗎？」

網友們也紛紛大酸，「google地圖看比較好，拿這個AI編輯可笑」、「根本是洗給牆內人看的」、「笑死人」、「這『隱形』無人機飛的也太低，白天拍照解析度也很low，差評」、「這算俯看嗎」。

此外，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校還聲稱，30日上午9時中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊組織對台灣北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期結果。

