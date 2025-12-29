共軍無人機「俯瞰台北101」軍機飛行員喊：這麼近隨時到台北

政治中心／游舒婷報導

共軍東部戰區今（29）日無預警展開「正義使命-2025」圍台軍演，明（30）日上午8時至晚間6時還有另一波軍演，其中包括實彈射擊。央視新聞晚間則釋出一段拍攝台北101大樓的畫面，稱是解放軍無人機所拍；另一段則是駕駛員坐在軍機上，從高空拍攝台灣的畫面。

央視曝光畫面，稱是解放軍無人機所拍。（圖／取自微博）

央視新聞晚間釋出一段獨家影片，稱是從解放軍無人機的視角俯瞰的101大樓，細看畫面中的色彩黯淡，但仍可以明顯看出101大樓的輪廓，影片長度約10秒，但畫面真實性有待查證，就連小粉紅也嫌棄稱「太模糊了」。

除此之外，央視新聞還釋出另一段影片，影片中記錄軍機到台灣上空的畫面，稱讚從雲中看到的台灣很美，甚至配上「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等語句，雖然影片節奏輕鬆，但警告意味濃厚。

軍機駕駛員拍攝影片。（圖／取自微博）

針對中國的圍台軍演，國防部於今日下午召開記者會時，孫立方表示，解放軍東部戰區片面宣布在台海周邊的針對性實彈軍演，國防部對於中共在台灣周邊與印太區域的軍事行動、灰色地帶襲擾、認知操作產生的威脅表達譴責。國防部也立刻成立應變中心，依照戰備規定派遣適切兵力應處。

孫立方表示，任何窮兵黷武、不負責任、倒果為因的行為都不可取，國防部會掌握整體狀況，並以料敵從寬原則守護國家主權，用實力捍衛台海和平。

