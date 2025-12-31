共軍無人機「俯瞰101」？ 退休少將栗正傑認：影片是真的

央視新聞釋出共軍無人機俯瞰台北101大樓的畫面。（圖／翻攝自央視新聞微博）

解放軍東部戰區29日突宣布，在台灣周邊啟動「正義使命-2025」軍事演習，期間《央視新聞》更釋出共軍無人機「俯瞰」台北101大樓的畫面。國防部回應指這屬於「典型認知戰」，並強調沒有大型無人機進入台灣24浬範圍內；不過退役少將栗正傑認為影片是真的，「雖然101沒任何軍事價值，但如果無人機偵查到的地點是台灣重要的政治、經濟或軍事設施，對台灣安全威脅就很大。」

大陸解放軍29日宣布，對台灣進行「正義使命-2025」軍事演習，《央視》也公開一段以無人機俯瞰台北101的畫面。而國防部30日在臉書限時動態回應，指這屬於「典型認知戰」，呼籲民眾不要輕信對岸操作；同時強調，中共無人機並未越過24浬，國軍會持續全天候嚴密監控台海周邊安全。

針對有人懷疑該影片是內湖碧山巖監視畫面，退役少將栗正傑在節目《全球大視野》上分析，他經過詳細比對發現，這個角度和大樓間距與碧山巖不同，因此認為影片是真的。

栗正傑進一步說明，解放軍影片中用的是TB-001「雙尾蠍」無人機，這款無人機幾乎每次國家軍演都會參與，續航力可繞台灣兩圈不落地、飛行35小時。至於是不是無人機飛到淡水河口附近就順勢拍了101，他表示無法確認，但這台無人機具備偵查與打擊一體的能力，甚至能掛載導彈。

栗正傑強調，雖然不認為其會去攻擊台北101，也沒任何軍事價值，但如果無人機偵查到的地點是台灣重要的政治、經濟或軍事設施，並且其具備精確導引武器，對台灣安全威脅就很大。因此從這次《央視》釋出的兩段畫面，包括PCS-191遠程火箭彈著點和無人機航拍，栗正傑直言，顯示共軍對台灣的威脅確實很大。

