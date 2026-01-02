共軍無人機「拍台北101」？外媒秀數據打臉：有誤導性

國際中心／楊佩怡報導

中國解放軍東部戰區在去（2025）年12月29日無預警宣布，展開為期2天的「正義使命－2025」圍台軍演，在台灣周邊的5個海空域範圍內展開實彈射擊；過程中不斷在官方社群發出演練片，還搭配威嚇意味濃厚的文字，揚言「牽手回家若不歸，出手重擊莫後悔！」，其中一張中國解放軍宣稱用無人機俯拍台北101的畫面，更是引起網友質疑真實性，就連外媒也注意到這件事。





共軍PO無人機近距離「俯瞰台北101」？外媒查核「不是AI」：但不代表沒變造

中國官媒在電視新聞中，狂秀出演練片。（圖／翻攝自微博）

廣告 廣告

《德國之聲》指出，中國解放軍先前以無人機「俯瞰」台北101的說法，明顯具有誤導性。德國之聲團隊透過「以圖搜圖」方式追溯源頭。並未發現該畫面有更早的版本，也沒有發現AI生成影像的跡象；不過隨著AI科技進步，這不代表它未經AI變造。經對比 2025 年 6 月的 Google Earth 3D 影像，共軍影片中的觀音山輪廓、淡水河流向及信義區建築（南山廣場、天空塔）特徵均吻合。然而，影片中出現了已完工的淡江大橋，而該橋於 9 月中旬才舉行合龍典禮，推測畫面拍攝時間應在 2025 年 9 月之後。

共軍PO無人機近距離「俯瞰台北101」？外媒查核「不是AI」：但不代表沒變造

中國解放軍PO出俯瞰圖聲稱來到台灣上空。（圖／翻攝「東部戰區」微博）

針對網路傳聞稱該影像盜用內湖碧山巖監視器一事，經比對地理方位，從碧山巖拍攝 101 時，前景並不會出現淡水河，因此排除此可能性。台灣軍方證實軍演首日有 TB-001 無人機在周邊活動，雖未進入 24 海浬鄰接區，但次日確有軍艦進入該範圍。因此，影像極可能是從台灣 24 海浬外的海上，利用長鏡頭對準台北市拍攝。研究解放軍公開情報的「台灣國防研究倡議」共同創辦人溫約瑟，從影片開頭的無人機外觀判斷，該機型應為 TB-001（俗稱雙尾蠍）。該型機在解放軍東部戰區僅配署於火箭軍六十一基地。

共軍PO無人機近距離「俯瞰台北101」？外媒查核「不是AI」：但不代表沒變造

《德國之聲》指出，中共稱以無人機「俯瞰」台北101的說法，明顯具有誤導性。（圖／翻攝「東部戰區」微博）

淡大副教授林穎佑則分析，雖然無人機具備海上取景技術，但呈現出的效果可能與肉眼所見不同，不排除解放軍在原始素材上進行了 Photoshop 合成或後製變造。針對 101 與淡江大橋距離看來過近的疑點，軍事社群指出這是「超長焦鏡頭」產生的空間壓縮失真現象；為了解決長距離拍攝導致的朦朧感，該影像疑似使用了紅色濾鏡來強化對比度，使建築物主體更清晰。

原文出處：共軍PO無人機近距離「俯瞰台北101」？外媒查核「不是AI」：但不代表沒變造

更多民視新聞報導

盲眼龍婆預言2026年「台海恐衝突」！專家說話了

南韓拒改「中國台灣」標註！傳北京將鬆綁「1禁令」回贈

小粉紅主張「沖繩是中國附屬國」！日人反應曝光

