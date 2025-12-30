共軍無人機「101俯瞰照」是真飛進台北？分析揭真正攝影手法：確實無權擊落
中國對台發動軍演，而中共官媒央視發布照片，聲稱無人機已飛越台北並近距離拍下台北101畫面，引起關注與質疑。對此，軍事粉專世界特種部隊與軍武資料庫發文，根據照片視角進行分析，指出此為超長焦鏡頭典型的「視覺欺騙」，不過是「呼嚨人」，但也提醒了面對認知戰，「視覺心理防線」將與實體防空網一樣重要。
粉專表示，解放軍東部戰區12月29日啟動所謂「正義使命-2025」聯合演習，隨即由其官方媒體發布了一張宣稱「俯瞰台北」的黑白偵照圖。這張照片在網路上引發了不少回響，更有人敲邊鼓「難道解放軍已經飛到台北了？」、「國軍防空系統失效了嗎？」
粉專指出，避免被認知戰，國人必須拒絕廉價的恐慌，回歸專業的影像情報（IMINT）分析。首先是「視角分析」：他們在哪裡拍的？仔細審視這張照片的地理特徵，畫面最前方是淡水河出海口，左側是淡水，右側是八里與台北港。
粉專分析，橫跨河口的淡江大橋主塔清晰可見，且主塔結構完整，符合2025年底接近完工的現況，證明此為近期拍攝，視線沿著淡水河一路向內延伸，經過重陽大橋、三重，最後聚焦於遠處的台北101大樓與南山廣場。
粉專續指，這個視角非常關鍵，即這是一條從西北方往東南方拍攝的標準「淡水河谷視線」。若解放軍無人機真的如宣稱「飛越北部市區上空」，照片的視角應該是「由上而下」的俯視，能看到街道與車流，然而，這張照片呈現的是「極度扁平」的視角。
粉專直言，這就是長焦鏡頭的「視覺欺騙」。這張照片最令人疑惑的點，在於台北101看起來距離淡水河口非常近，彷彿就在八里對岸，這正是攝影光學中典型的「長焦壓縮感」（Lens Compression）。
粉專說明，當使用超長焦鏡頭（例如軍用光電偵蒐系統的紅外線或高倍率光學鏡頭）從極遠處拍攝時，背景（台北101）與前景（淡江大橋）之間的距離感會被大幅壓縮，讓前後景物看起來「貼在一起」。
從地理距離計算，淡水河口距離台北101的直線距離約為20公里，這意味著，拍攝載台（無論是長航時無人機或高空偵察機）根本不需要進入台北市領空，甚至不需要進入淡水河口上空；它只需要在台灣海峽中線以東、鄰接區（24浬）甚至領海基線外緣的高空盤旋，利用高倍率光電球（EO/IR Turret）往淡水河口的缺口「看進去」，就能拍出這種效果。
粉專指出，「其中的戰略意涵就是認知作戰」，而既然拍攝位置可能仍在沿海甚至外海，為何要發布這張圖？
第一、證明「看得到」：這是向台灣民眾展示，解放軍的ISR（情報、監視、偵察）能力已經能全天候、清晰地監控淡水河口這一戰略要道；第二、製造「兵臨城下」的錯覺：利用大眾對光學透視的不了解，製造「解放軍已在台北上空」的心理恐慌，這是一種低成本、高收益的認知作戰；第三、測試反應： 測試我方對於「視距內」偵察機的反應紅線，以及社會輿論的承受度。
為什麼不直接打下來？沒飛進領空就沒轍
粉專也提到，許多民眾憤怒地質問，「既然看到了，我軍為什麼不把這種在門口窺探的飛機打下來？」而我們必須釐清一個關鍵概念，領空（12海浬）是一條絕對紅線，但這張照片的拍攝位置，極可能位於領空之外的防空識別區（ADIZ）或鄰接區。在國際法上，我方無權擊落，只能伴飛監控。
可以參考南海的真實案例，菲律賓公務機近年飛入中國控制的南海人工島「領空內」拍攝，解放軍一開始放任，後來開始驅離、發射熱焰彈干擾，甚至做出危險逼近，但從沒有發射武器將進入領空的飛機擊落。
粉專強調，何況這次解放軍派出一架造價低廉的無人機，就算侵犯了領空邊緣，但沒有掛彈、沒有攻擊意圖，若我方直接用飛彈將其擊落，雖然「合理合法」，卻可能被對方定性為「主動挑起戰端」，給予中國升級衝突的完美藉口。
而萬一它真的「切入」領空，在承平時期，各國對於「非武裝偵察機」的處置仍極度謹慎，因雖然主權國在法律上有權捍衛領空，但實務上通常會先執行廣播驅離、信號彈示警、攔截迫降等程序，「直接擊落」往往是最後手段。
粉專指出，因此面對這種「貼著紅線飛」的空中相機，成熟的軍事反應並非只有「開火擊落」一種選項，雷達監控，電子干擾（軟殺）、未來以無人機升空監控無人機，甚至「不小心」擦撞，都是國際通用的反制手段。
文章最後強調，國人不需要因為一張照片而陷入失敗主義，現代光學與電子科技進步，看得見不代表進得來，「就像任何人拿個高倍望遠鏡頭加上攝影器材，就能拍到月球上的坑洞呢！但應該上不去對吧！」
粉專表示，所以現在照片拍得清晰，不代表真的開戰，但在戰術層面上，這也提醒了我們，在未來的台海防衛作戰中，「視覺心理防線」將與實體防空網一樣重要。
