共軍狂射27枚火箭彈至台灣周邊 張競曝觀察重點：對海射擊多半不配備實彈

中國對台發動軍演，共軍今（30）日共進行2波火箭實彈射擊，總計射擊27枚火箭彈，其中甚至有落彈點進入我24海浬，距離相當接近台灣。對此，中華戰略學會資深研究員張競在臉書發文，分析3種火箭彈頭對海射擊的觀察重點，並指出以往傳統由水面艦艇進行的彈著觀測作業，今年已逐漸由無人機取代。



張競指出，火箭與導彈假若不是專門設計用於攻擊海上目標，不論其彈頭種類為何，都必須預期當彈頭擊中海面時，海上水體難以產生觸發引信效應，因此對海射擊時，多半不會配備實彈，而會改以與實彈等重之啞彈、海水染色彈以及遙測彈3種彈頭。



廣告 廣告

張競表示，假若是啞彈，只有在彈頭擊中海面瞬間，能夠藉由彈頭激起水花進行彈著觀測。假若未在海中設置靶標，光依據彈著所激起的水花樣態，其實彈著觀測精準度相當有限。對此彈種之彈著觀測作業，多半是由水面艦艇負責執行。

張競續指，其次就是海水染色彈，此彈種在集中海面瞬間，不但能夠激起水花，同時彈頭還會碎裂，染色劑會向外散出，在海面上產生明顯痕跡，以利於後續由空中實施彈著觀測與記錄分析。對此彈種之彈著觀測作業，多半是由水面艦艇協同艦儎旋翼機負責執行。



張競說，最後就是遙測彈，通常遙測彈都是配合具備終端彈道制導突防能力之導引飛彈；遙測彈頭都會裝設終端彈道記錄儀器，當彈頭擊中海面之後，遙測彈頭通常都會與彈體脫離，同時遙測彈頭本身要具備相當高之結構強度，才能抵擋住彈頭擊中海面時，所產生之破壞力。通常負責彈著觀測任務艦艇都會納編水下作業人員，以便執行撈回遙測彈頭作業。

張競提到，以往傳統上是由水面艦艇進行的彈著觀測作業，今年來已逐漸是由無人機所取代，由無人機所進行彈著觀測作業，在安全性、作業成本以及實際彈著觀測效果來說，效果相當理想。運用無人機實施彈著觀測，唯一不能夠滿足之作業項目，就是撈回遙測彈頭作業。

張競也強調，最後還是要提醒，彈著密集並不保證確實命中；命中精度與彈著集中程度並無必然關係。

更多風傳媒報導

