共軍環台演習12/30實彈射擊！立榮、華信馬祖航班全取消 金門晚間6點前停飛

因應共軍環台演習、明日空域管制影響，立榮航空和華信航空接連公告航班異動。（本刊資料照）

中共解放軍今（29日）預告，將在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，軍演區域幾乎將台灣包圍。共軍東部戰區還宣布，明（30日）上午8點～傍晚6點，將於台灣周邊5個公布的海域和空域，進行實彈射擊。因應共軍環台演習，立榮航空和華信航空接連公告，調整30日台灣往返馬祖、金門的航線。

立榮航空今晚在官網公告，因受空域管制影響，12月30日台灣往返馬祖航線全日取消；台灣往返金門航線晚間6點前全數取消，另有6航班延後起飛，晚間6點後增開6航次。

華信航空也表示，12月30日因受空域管制影響，台灣往返馬祖航線全日取消；台灣往返金門航線晚間6點前同樣全數取消，若有加開會再公告。

立榮航空12月30日航班異動，台灣往返金門航線18:00前全數取消；下列航班延後起飛。（翻攝自立榮航空官網）

立榮航空12月30日航班異動，當日增開加班機如下。（翻攝自立榮航空官網）

