共軍環台軍演亂交通 國內外941架次.逾10萬人受影響

桃園市 / 綜合報導

中國解放軍東部戰區，昨(29)日突宣布進行圍台軍演，再度騷擾台灣周遭海空域，對台灣航班造成影響，儘管四大國籍航空表示航班正常起降，但交通部統計，國內外一共會有941架次航班，超過10萬人受到影響，提醒國際線航班預計將有明顯延誤。對此，桃機公司今(30)日回應，航管單位及機場公司都有啟動應變措施。

金門機場候補櫃檯前，一大早還是有零星旅客，到現場碰碰運氣，因為30日中共解放軍，進行圍台軍演，松山飛馬祖航線全日取消，金門航線則是，晚間6點前的航班取消，影響約6000人。

金門旅客說：「(有沒有對你造成困擾)一定會的啊，(候補)排好了就是要等。」。金門旅客說：「沒辦法回去了啦，因為它後面6點半才有一兩班，那個沒辦法補位也上不去，我已經飯店延了啊。」

面對共軍擾台影響航班，旅客實在好無奈，除了國內線，國際航班同樣有影響，，交通部統計軍演期間，桃園機場包含，起降及過境航班，一共約857架次，影響旅客超過10萬人。

台北飛航情報區，國際線14條航路，只有往返日本航路三條不受影響，其餘在演習期間都無法使用。桃機旅客說：「今天看好像還好，但還是會稍微有一點擔心，所以今天有特別提早，大概半個多小時來機場，目前是鬆了一口氣，但是還是要到等真的起飛之後，確認沒有影響可能才會真的放心。」

桃機旅客說：「其實滿擔心的，就是怕說會飛不出去，怕跨年行程會被影響，就是會整個很失望。」桃園機場截至上午，尚未出現嚴重延誤，出境大廳擠滿出國人潮，臉上喜悅笑容藏不住，部分旅客認為不用擔心。

桃機旅客說：「不會，我都沒有擔心。」對此桃機回應，部分航路及空域受限，航管單位已採取「因應措施」，以確保飛航安全，國際線航班仍可能出現延誤，機場公司已啟動航務整備，和機坪調度等應變機制，台灣周邊空域情勢升溫，各航空公司已提前加派待命組員，降低對旅客的行程影響。

