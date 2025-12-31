共軍環台軍演區域緊張 美日歐盟齊聲挺台灣

台灣空軍幻象2000戰機升空守衛領空。(國防部發言人)

中共昨30日晚間宣稱結束軍演，演習過程在台灣周邊海進行實彈射擊，國防部隨即成立應變中心，啟動立即備戰操演，以因應區域安全情勢升溫。相關行動引發國際社會高度關注，歐盟、英國、法國、德國、日本、美國、菲律賓及韓國等多國相繼表態，重申維護台海和平穩定的重要性。





歐洲聯盟對外事務部發表聲明指出，中國近期軍事行動進一步升高兩岸緊張，危及國際和平與穩定，並強調台灣海峽的和平與穩定攸關歐盟的直接利益，反對任何以武力或脅迫方式單方面改變現狀的行為，呼籲各方保持克制，透過對話解決歧見。

英國外交部也表示，中方軍演加劇區域風險，英方不支持任何破壞台海現狀的行為，台灣議題應以具建設性的對話和平處理。法國與德國同樣表達憂心，指出台海穩定對全球安全與繁榮至關重要，呼籲避免升高情勢並展開對話。





在亞洲地區，日本已向中方表達關切；菲律賓與韓國亦呼籲各方克制，盼兩岸關係朝和平方向發展。美國方面，國會兩黨議員透過社群媒體重申對台支持，強調中國升高軍事壓力無法動搖美台安全與經濟夥伴關係，並呼籲加速對台軍售與安全合作。整體而言，國際社會普遍認為，維持台海現狀仍是區域與全球安全的共同核心利益。