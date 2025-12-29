共軍環台軍演同時 4艘中國海警船入釣島海域

（中央社台北29日電）中國今天發動環台軍演的同時，共同社報導，4艘均搭載機關炮的中國海警船今天也駛入釣魚台列嶼的毗連區海域，日本海上保安廳巡邏船則向這些中國海警船發出警告，要求不得靠近釣魚台列嶼 「領海」。

根據報導，日本海上保安廳巡邏船今天在釣魚台列嶼毗連區（距領海基線12至24海里）海域，發現了這4艘中國海警船，是連續第45天在釣魚台海域發現中國公務船。今年至今則已達355天，追平了2024年創下的紀錄。

責任區涵蓋釣魚台海域的日本第11管區海上保安總部透露，這4艘中國海警船均有搭載機關炮。當時，海上保安廳巡邏船向這些中國海警船發出警告，要求不得靠近釣魚台列嶼「領海」。

中共解放軍上午宣布，今天起在台灣周邊舉行「正義使命-2025」演習，重點演練「要港封控」、「外線立體懾阻」等項目，被認為是針對「外部勢力介入」台海的演練。（編輯：邱國強/朱建陵）1141229