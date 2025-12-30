共軍環台軍演第二日 台電：能源儲備正常、天然氣船順利進港
中共無預警對台發動軍演，今天(30日)進入第2天。台電指出，能源儲備持續進行，燃煤安全存量高於法定天數30天，液化天然氣方面則會中油加強聯繫合作，目前掌握今早天然氣船都有順利進港，未來將緊盯軍演情勢，確保能源安全。
共軍環台軍演第2天展開實彈射擊，各界關注台灣能源安全是否受軍演衝擊。
台電董事長曾文生上午出席台電綜合研究所年度研究試驗成果展開幕，並在受訪時指出，中國軍演並非首次，但目前台灣能源存量皆屬正常，且供電情勢良好。他說：『(原音)今天早上我們的天然氣船都有順利進港，本來就是因應這樣子的相關狀況，本來我們的一些能源的儲備工作都有在進行。現在是冬天，我們最近的備轉容量率都有超過10%。所以我相信我們也都在密切觀察軍演後續的狀況，能源的儲備我們會繼續努力加強，謝謝。』
台電發言人黃美蓮補充說明，政府平時就積極確保能源供應安全，台電燃煤安全存量都有超過法定天數30天，最高可達40天以上；天然氣方面則會與中油加強聯繫，確保能源儲備、電力供應安全。
至於媒體追問共軍軍演一旦拉長時間、封鎖天然氣運輸，能源儲備能否因應、電力配置有無配套，黃美蓮則說，會依照法規要求進行儲備，並視實際情況做滾動式檢討、因應。(編輯：許嘉芫)
