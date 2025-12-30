共軍環台軍演航班大亂 金馬航線取消旅客慘撲空

記者徐士庭、張昱傑、葉濟豪、黃政杰、粘菀瑄／綜合報導

中共臨時發布環台軍演，嚴重影響台灣國內外航線，941架次國內外航班受到影響，尤其國內線飛往金門馬祖在昨（29）日晚間就宣布取消，但仍有民眾到現場才得知航班停飛，直言根本沒有收到通知，還有中國籍旅客面臨簽證到期問題，交通部強調，根據規定，影響航路使用的演習活動，至少在提前7日公告並溝通，然而中國卻在前一天才公告，嚴厲譴責粗暴挑釁。

中共臨時進行環台軍演，嚴重影響台灣國內外航線。

旅客：「這樣造成我們很大的不方便。」

廣告 廣告

地勤人員：「這是軍方的關係，我們也沒有辦法。」

進入機場才得知航班被取消，中國29日宣布環台軍演，在台海周邊劃設7處臨時危險區，涵蓋大多數台北FIR航路，金門馬祖航班首當其衝。

中國籍旅客：「今天不能在這裡住，我們期限到了。」

機場保全：「你是今天最後一天嗎？」

中國籍旅客：「是是。」

機場保全：「這個嚴重了，這個你要上移民署了。」

中共近日對台進行環台軍演。（圖／翻攝自X平台 @josephwutw）

共軍發動軍演，中國籍旅客也面臨簽證到期問題，截至30日金門來回共取消60架次、22架次延誤，新增來回8架次，馬祖則是16架次因此取消，超過6000名旅客受到衝擊。

旅客：「我們昨天晚上就趕來這邊（松山機場）就沒人了，（兒子）他說網路也進不去，服務客服電話也打不通，只能早上一大早來。」

中國籍旅客：「我不知道有沒有人像我一樣，完全是在狀況外，所以我今天一大早過來的時候，他跟我說航班取消，我就覺得非常的詫異。」

航空公司29日晚間緊急通知，但仍有旅客沒有收到消息，在機場撲空，不只國內航班，國際線也有857架次、超過10萬名旅客受影響，日本、韓國航線需向南繞道，東南亞地區則是需要改走向西替代航路，航程恐怕延長20-40分鐘。

國內外航班受中國環台軍演影響。

旅客：「沒有擔心（延誤），就軍演，不會有什麼意外。」

旅客：「目前好像還行，時間上都抓得很彈性，所以（延誤）還好。」

交通部強調，根據規定影響航路使用的演習活動，至少在提前7日公告並溝通，然而中國卻在前一天才發布，嚴重影響國際規範，中共環台軍演嚴重影響飛機航行，旅客行程受阻，恐怕先激起民怨。

更多三立新聞網報導

UNIQLO推「懷舊經典商品」！一票7、8年級看哭：夢回1995

共軍無人機進台灣？軍事粉專抓包疑是「這位鏡頭君」 網瘋朝聖：笑死人

強烈冷氣團將襲！粉專曝「最凍時刻」：恐達寒流等級

稱解放軍是保護台灣人！館長喊「誰不想當中國人」 遭網嗆翻

