共軍環台軍演衝擊能源供應？台電董座：時值冬天備轉容量率逾10%

【記者許麗珍／台北報導】共軍環台軍演，外界關心台灣的電力設備及能源儲備狀況，台電董事長曾文生今表示，這不是中國第一次對台軍演，今早天然氣船都有進港，現在是冬天，備轉容量率也都有超過10%，能源儲備會密切注意及加強。

台電今於電幻一號所舉辦「電力未來式-114年台電綜合研究所研究試驗成果展」開幕儀式。活動會台電董事長曾文生接受媒體聯訪。

今天的展覽將聚焦電力韌性、數位及淨零三軸轉型，分為「科技啟程站、電力守護網、創新加速區、永續共創場」四大展區，展出我國電力研究重鎮「綜合研究所」多達60項電力研究成果，30日起免費展出至明年1月28日，開幕當日亦會安排技術人員導覽解說，敬請蒞臨採訪。

