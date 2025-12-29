共軍環台軍演 中共官媒稱反制美對台軍售 日媒推測牽制高市台灣有事發言

共軍宣布今天（29日）開始進行「正義使命-2025」環台軍演，30日還將在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。中共官媒《環球時報》指出，此次解放軍軍演是針對「美國對台軍售案」的反制行動。日本TBS電視台報導推測，共軍可能盼藉此牽制日本首相高市早苗先前在國會有關「台灣有事」的答詢。

共軍宣布環台軍演，中共官媒《環球時報》分析此次軍演是反制美國對台軍售案。圖為美國同意軍售台灣續購海馬士遠程精準打擊系統。（資料照／軍聞社提供）

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

中共解放軍東部戰區29日宣布30日8時至18時將在台灣周邊海空域展開實彈灣射擊，要求船隻和飛行器勿進入公告的海空域。（圖取自東部戰區微信公眾號）

TBS電視台報導，這是今年4月之後，共軍再度針對台灣舉行軍演。報導也回顧，2024年5月，賴清德總統就任後，共軍舉行大規模圍台軍演，明確展現對屢次發表與中國保持距離言論的賴清德施加壓力的立場。

另外，TBS電視台報導指出，去年10月，共軍也因為賴清德表示「台灣不隸屬於中華人民共和國」，而進行軍事演習；去年12月，更在日本、台灣與菲律賓之間，被稱為中國防衛線的「第一島鏈」周邊，部署約90艘艦艇，規模為1996年以來最大，屢屢加大軍事壓力。

《環球時報》今天報導分析指出此次共軍環台演習與美國對台軍售案有關，距離中國外交部發言人表示將遭到「中方有力回擊」僅兩天時間。

《環球時報》還引述中國外交部發言人26日表示，「任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。」當天中國外交部還宣布對20家美國軍工相關企業及高級管理人員進行制裁，以反制美國的對台軍售計畫。

美國政府17日宣布對台8項軍售案，包括「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」，總額111億540萬美元。這是美國有史以來對台軍售最大的一筆，引發北京方面強烈不滿。