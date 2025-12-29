共軍環台軍演 中國官媒：回擊美對台軍售案

（中央社台北29日電）共軍宣布29日開始進行「正義使命-2025」環台軍演，30日還將在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。中國官媒環球時報指出，此次軍演是中國針對「美國對台軍售案」的回擊。

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。

環球時報指出，此次演習與美國對台軍售案有關，距離中國外交部發言人表示將遭到「中方有力回擊」僅兩天時間。

報導引述中國外交部發言人26日表示，「任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。」當天中國外交部還宣布對20家美國軍工相關企業及高級管理人員進行制裁，以反制美國的對台軍售計劃。

美國政府17日宣布對台軍售8案，總額逾111億美元，這是美國有史以來對台軍售最大的一筆，引發北京方面強烈不滿。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141229